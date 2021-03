Puglia in zona rossa da lunedì, i dati sui contagi non lasciano scampo

Salto di colore per la Puglia che passa direttamente dalla zona gialla alla zona rossa a partire da lunedì 15 marzo. Sembrano non lasciare scampo i dati riportati dall’Istituto di Sanità Superiore: il quadro della Puglia si sarebbe aggravato a tal punto da mettere il Tacco dello Stivale sotto restrizioni più stringenti. Ad un anno di distanza dal primo lockdown, quindi, si torna in pieno lockdown.

A differenza di quanto riportato nelle scorse ore, dunque, niente zona arancione. A pesare sul bilancio dei contagi, erano state soprattutto la provincia di Bari e la provincia di Taranto. Ma anche la provincia di Lecce negli ultimi giorni ha visto un aumento dei contagi piuttosto importante, con un focolaio al Polo Oncologico di Lecce.

A subire la stretta insieme alla Puglia ci sarebbero anche Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. A queste regioni si aggiungono anche Campania e Molise, già in zona rossa. Passano in arancione, invece, le restanti regioni come previsto dal nuovo dpcm a firma Mario Draghi.