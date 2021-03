Coronavirus, in Puglia le feste di Pasqua saranno colorate di rosso “rinforzato”

Da tempo il Governo ha messo nero su bianco le regole per le feste di Pasqua, quando tutte le Regioni saranno colorate di rosso. Un po’ come accaduto a Natale, 3, 4 e 5 aprile non saranno consentiti gli spostamenti, tranne che per raggiungere le seconde case e per far visita a familiari, amici e parenti una sola volta al giorno nel rispetto del “coprifuoco”, massimo in due e accompagnati da figli minori di 14 anni. Insomma, un lockdowns con qualche piccola concessione. Ma in Puglia i numeri – soprattutto sul fronte degli Ospedali – non ammettono passi falsi.

Per questo, la Regione sta pensando ad un’ulteriore stretta, una ordinanza su cui scrivere le regole necessarie a frenare la diffusione del virus. Pare che il Governatore sia pronto a firmarla nelle prossime ore. Cosa si può fare e cosa no? Al momento è difficile dirlo.

Tra le possibili misure c’è la chiusura anticipata di tutte le attività commerciali alle 18.00 tranne per i negozi di generi alimentari. E tutto chiuso la domenica delle Palme e il weekend di Pasqua e Pasquetta (sabato, domenica e lunedì). Dovrebbero essere previste anche nuove regole e raccomandazioni su asporto e sugli ingressi nei supermercati.