Partito da Surbo il pullman della speranza. Porterà aiuti per Kiev e tornerà con profughi da accogliere

È partito ieri, da Surbo il bus umanitario che porterà a Jaroslaw, in Polonia, un carico di medicine e beni di prima necessità e che tornerà in Puglia con a bordo alcuni profughi ucraini.

L’iniziativa è promossa dalla parrocchia Santa Maria del Popolo, in Surbo, con alla guida l’arciprete-parroco don Mattia Murra, in collaborazione con la Cooperativa Sociale L’Integrazione, l’I.C. “Elisa Springer” di Surbo, l’I.C. di Squinzano e la ditta Manzi Viaggi di Surbo.

È stata una mobilitazione collettiva che ha coinvolto il territorio proprio attraverso la partecipazione di alunni, insegnanti, genitori, parrocchiani per raccogliere quanto necessario a venire incontro alle necessità di chi, ormai da diverse settimane, è sotto assedio tra le città ucraine dove, appena da qualche giorno, con l’apertura dei corridoi umanitari, è stato possibile per le agenzie umanitarie far arrivare i primi aiuti.

“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge dei profeti”, è scritto nel Vangelo secondo Matteo e per don Mattia Murra: «È la “Regola d’oro”, un insegnamento universale contenuto nelle diverse culture, religioni e tradizioni che l’umanità ha sviluppato nel suo cammino, ora in viaggio verso la meta polacca dove è stato fissato il punto di contatto per la consegna del carico – È la base di tutti i valori autenticamente umani, quelli che costruiscono una convivenza pacifica, con rapporti personali e sociali giusti e solidali. Questa Parola ci sprona ad essere creativi e generosi, a prendere l’iniziativa a favore di chiunque, a gettare ponti anche verso chi non ci è amico, come Gesù stesso ha detto ed ha fatto.

Oggi, davanti alla tragedia della guerra non possiamo stare fermi, Surbo può dire di non essere stata ferma! È stato bellissimo vedere i nostri ragazzi riempire il pullman: piccoli operatori di pace in soccorso dei fratelli ucraini. Grazie alla scuola Elisa Springer che li ha fattivamente educati alla pace! Grazie all’Istituto Comprensivo Squinzano che si è unito allo spettacolo di carità. Grazie alle dirigenti, ai miei colleghi e a tutto il personale Ora siamo partiti!”

Al sacerdote fa eco Veronica Calamo, presidente della Cooperativa L’Integrazione: «Di fronte a un’emergenza umanitaria di questa portata, L’Integrazione ha sentito forte la necessità di fare la propria parte, così come del resto stanno facendo in tanti in tutta Italia. Un’iniziativa che è nata dalla collaborazione tra parrocchia, scuola, associazioni di volontariato e cittadini, nella condivisione di un progetto. Faremo di tutto per far sentire i fratelli ucraini parte integrante della nostra comunità e per tentare di alleviare le sofferenze della guerra».

Chiunque volesse partecipare facendo la propria donazione, è disponibile il Conto Corrente della Comunità Parrocchiale. Il versamento può essere fatto direttamente ad Anspi Maria del Popolo, IBAN: IT31E0844516000000000969015.