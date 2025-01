Lecce protagonista su Rai Uno con Linea Verde

E’ dedicata a Lecce la puntata di “Linea verde Italia” che andrà in onda domani, sabato 4 gennaio, alle 12.30 su Rai Uno.

Il programma, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, si apre con “La magia del Natale in bus“.

Si parlerà poi di sostenibilità sociale e progetti inclusivi, con l’Istituto superiore “Galilei-Costa-Scarambone”, vincitore del prestigioso “World’s best school prize” per il miglior ambiente scolastico del mondo. Poi, ci si sposterà all’Orto botanico dell’Università del Salento, dove si sperimenta la tutela della biodiversità, anche nelle piccole aree verdi urbanizzate, grazie a una tecnologia sensoristica basata su fibre ottiche, creata al Cern di Ginevra e subito sperimentata sul campo. Inoltre, attenzione ad un bar dove le barriere non esistono, in un’atmosfera magica e inclusiva, dove regnano umanità e voglia di sorridere.

Questo e tant’altro ancora domani a “Linea verde” su Rai Uno.