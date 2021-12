Terza dose del vaccino solo su prenotazione. Tutti gli hub in provincia di Lecce

Prosegue incessantemente la campagna vaccinale, finalizzata alla somministrazione della terza dose. Da domani, lunedì 6 dicembre il nuovo richiamo avverrà esclusivamente su prenotazione. Come prenotare un appuntamento negli hub salentini? Semplice.

Si può prenotare tramite il portale lapugliativaccina.it, il numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, agli sportelli CUP della ASL o nelle Farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.

La somministrazione della terza dose può avvenire dopo 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale, a prescindere dal vaccino anti Covid-19 usato.

Le prenotazioni vengono fissate, oltre che di mattina, anche in alcune sedute pomeridiane. Nelle domeniche e nei festivi sarà garantita l’attività in almeno cinque Punti vaccinali.

L’accesso diretto in tutti gli hub della provincia sarà garantito, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato, esclusivamente per cittadini richiedenti la prima e la seconda dose; pazienti trapiantati e immunocompromessi di età superiore ai 12 anni; ai pazienti fragili e/o con disabilità grave; ai caregiver di estremamente vulnerabili; ai vaccinati all’estero con vaccino non autorizzato da EMA che richiedono la terza dose.

Da lunedì 6 riapre anche punto vaccinale all’interno del “Museo S. Castromediano” di Lecce.

Hub vaccinali in provincia

Lecce, Caserma Zappalà – Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) ; Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli; Campi salentina, Presidio territoriale di assistenza, via San Donaci (Ex Ospedale); Martano, RSSA Martano, Via Rita Levi Montalcini; Poggiardo, Ex Asilo Infantile, Via Santa Caterina da Siena n. 2; Maglie, Presidio territoriale di assistenza, Via Ferramosca (Ex Ospedale); Casarano, Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano – Collepasso; Galatina, Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco; Gallipoli, Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino; Nardò, Stabile Zona Industriale, Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz; Gagliano del Capo, Presidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 (Ex Ospedale).