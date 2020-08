Pizzicati in mare, tornano le meduse nelle acque del Salento. Ecco le ‘regole’ in caso di puntura

Complice il caldo e la stagione, tornano anche quest’anno le meduse nelle acque del basso Adriatico. Negli scorsi giorni, infatti, moltissimi bagnanti salentini hanno segnalato la presenza delle meduse nelle acque che vanno da Torre Rinalda fino a Santa Maria di Leuca, passando per San Cataldo, San Foca, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Tricase ed in misura minore anche nelle acque dello Jonio.

A darne notizia è lo Sportello dei Diritti di Giovanni D’Agata che raccoglie le segnalazioni dei bagnanti. Sono in tanti infatti ad essere stati ‘pizzicati’ in mare e soccorsi dai bagnini, nulla di nuovo durante le estati salentine. Di certo la presenza di meduse nel Mar Mediterraneo negli ultimi anni è cresciuta in maniera quasi esponenziale. Si calcola, infatti, che siano addirittura decuplicate negli ultimi dieci anni. E le nostre coste non ne sono rimaste indenni.

A differenza di altre specie di meduse, come quelle tropicali, le punture delle meduse che abitano le acque del Salento non sono pericolose: bastano piccole e veloci cure per la puntura. Solo in alcuni casi può essere richiesto anche l’intervento dei sanitari o la corsa al Pronto Soccorso.

Le ‘regole d’oro’ da seguire in caso di puntura

Nel caso di un incontro ravvicinato con le meduse, dice Giovanni D’Aganta, sono sufficienti poche ma utili “regole d’oro” per scongiurare spiacevoli seccature: non strofinare bocca e occhi; non lavare con acqua dolce la parte colpita; usare acqua di mare e disinfettare con bicarbonato di sodio (ideale un mix equilibrato); non usare ghiaccio a diretto contato con la ferita; non grattare la zona ustionata (si accelera la sostanza tossica); evitare impacchi con aceto o ammoniaca e anche l’uso di alcool: rimuovere i frammenti dei tentacoli della medusa con pinzette (se il tentacolo è visibile) o anche una tessera magnetica; il rimedio migliore è un gel astringente al cloruro d’alluminio, utile anche per le punture di zanzara; infine, usare pomate cortisoniche o antistaminiche capaci di ridurre infiammazione e bruciore.

“Sarebbe opportuno – conclude – che i Comuni e gli stabilimenti balneari provvedessero a segnalare la presenza di meduse con appositi cartelli che avvisano di prestare attenzione al momento di entrare in acqua”.