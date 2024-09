Un quaderno giallorosso per un inizio dell’anno scolastico da campioni

Inizia alla grande l’anno scolastico a Lecce! Grazie ad un’iniziativa congiunta tra il Comune di Lecce e l’U.S. Lecce, tutti i bambini e le bambine delle scuole elementari del capoluogo salentino riceveranno in questi giorni un quaderno a tema giallorosso.

Un gesto simbolico che va oltre la semplice distribuzione di un materiale scolastico. È un modo per augurare ai più piccoli un buon inizio e per trasmettere loro l’importanza dello studio e dell’impegno, valori che ritroviamo anche nel mondo dello sport.

Tra gli ospiti speciali di questa iniziativa, non potevano mancare alcuni calciatori del Lecce, che hanno accompagnato i propri figli a scuola per la prima campanella, condividendo con loro l’emozione di questo momento. Un’occasione unica per i giovani tifosi giallorossi di incontrare i loro beniamini e di vivere un’esperienza indimenticabile.

La consegna dei quaderni è iniziata oggi e proseguirà nei prossimi giorni. L’U.S. Lecce ha espresso la speranza di poter replicare iniziative simili anche in provincia, coinvolgendo le altre scuole del Salento e rafforzando così il legame tra la squadra e il territorio.