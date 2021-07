Tutto pronto alla Parrocchia di San Massimiliano Kolbe, in arrivo il quadro della Madonna di Pompei

La Parrocchia San Massimiliano Kolbe a Lecce, è in fermento per l’arrivo del Quadro della Madonna di Pompei, che verrà esposto dal 29 luglio al 1 agosto. Un evento vedrà coinvolti tutti i gruppi parrocchiali e, in particolar modo, i bambini e ragazzi della Catechesi, ma anche scout, l’apostolato della Preghiera, i gruppi di preghiera Parrocchiali.

La visita dell’icona Mariana, fortemente voluta dal parroco Don Antonio Murrone, è motivo per riaccendere negli animi di tutti, dopo la pandemia, la gioia dell’incontro e la devozione verso la Santa Vergine. Occasione propizia, per implorare le grazie, l’aiuto della Vergine, nelle circostanze del momento, in modo particolare per i giovani, gli anziani, i poveri, i fragili gli ammalati. Quattro giorni intensi, scanditi da un programma ricco di testimonianze.

Il programma

Si inizia con l’arrivo dell’icona il 29 luglio alle ore 17. Il quadro della Madonna di Pompei, giungerà sull’autocappella, benedetta dai Papi che negli anni, hanno visitato il Santuario Mariano, accompagnata dall’ Arcivescovo prelato Monsignor Tommaso Caputo e dai sacerdoti della prelatura, ospiti dell’arcivescovo Michele Seccia e del parroco don Antonio Murrone La celebrazione eucaristica delle ore 19 sarà Presieduta da sua Eccellenza Monsignor Luigi Pezzuto, Nunzio apostolico in Bosnia Erzegovina. Seguirà la testimonianza di Valerio Liboni, voce del gruppo musicale Nuovi Angeli con la presentazione del libro “Stasera Liboni”

Il 30 luglio e nei giorni successivi, alle ore 9 la Celebrazione Eucaristica, Adorazione, Confessioni, supplica alla Madonna dei Pompei. Alle 19 del 30 luglio la Celebrazione Eucaristica sarà celebrata da S. E. Mons. Michele Seccia e seguirà la testimonianza della cantante Clio.

Il 31 luglio alle ore 18 la testimonianza di Vincenzino Pagliara con i comandamenti dell’anziano, cui seguirà la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Fernando Filograna, Arcivescovo di Nardò Gallipoli. La Celebrazione sara animata dalla comunità Nuova Pentecoste e alle ore 20 il concerto Mariano a cura del coro parrocchiale San Massimiliano Kolbe, farà da sfondo alla presentazione del libro “La ricchezza del bene”, scritto dalla giornalista Mediaset Safiria Leccese. Alle 21 sulla piazza della chiesa un momento musicale a cura gruppo “Talita kum” cui seguirà un aperitivo.

Il primo agosto, dopo la supplica delle ore 12 l’effige della Madonna di Pompei che rivolge il suo sguardo a tutti, riprenderà il suo cammino ritornando nel Santuario di Pompei, meta del pellegrinaggio anche di San Massimiliano Kolbe.

L’evento è particolarmente atteso dai parrocchiani di San Massimiliano Kolbe, pronti ad ospitare le altre parrocchie, le comunità di preghiera le associazioni cattoliche con particolare attenzione ai bambini e agli ammalati.

“Ci stiamo preparando con la preghiera e la carità, ad accogliere la Vergine del Santo Rosario – ha affermato Don Antonio Murrone – sarà un tempo forte per dare particolare voce all’amore che il popolo di Dio nutre da sempre per la Vergine Maria”.