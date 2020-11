Il giorno più corto dell’anno, fra tradizione e realtà

Chi decide di fare una passeggiata all’aperto dopo pranzo viene subito colto dal buio, perché in questi giorni di fine autunno le ore di luce sono al minimo annuale. E sarà così per le prossime 4 settimane fino al giorno più corto dell’anno. È chiaro che l’orario dell’alba e del tramonto varia a seconda del posto in cui ci si trova.

Nella Provincia di Lecce, per esempio, da nord a sud (da Squinzano a Leuca per intenderci) la variazione dell’alba è di tre minuti, ma ciò che appare interessante è scoprire qual è il giorno veramente più corto dell’anno a Lecce e nel Salento.

La manina che si alzerà a questo punto sarà quella di chi, sulla scorta di consolidati convincimenti, dirà: “il 13 dicembre”, da cui il proverbio “a Santa Lucia ncurtisce la notte e llunghisce la dia” e varianti tipiche… ma non è così, perché mentre dal 13 dicembre si guadagna un minuto al tramonto, il sole continua a sorgere più tardi per altri 20 giorni ancora.

Ebbene il giorno con meno luce di tutto l’anno è il 19 dicembre, ma non è un giorno solitario, anzi, è in buona compagnia, perché sarà così anche il 20, 21 e 22 dicembre, poi dal 23, antivigilia di Natale, la luce aumenterà in maniera costante e significativa fino al solstizio d’estate.

Alla maggior parte degli uomini di oggi queste valutazioni appariranno irrilevanti e superflue, ma un tempo non lo erano, quando remote civiltà con i minuti contati ci campavano.