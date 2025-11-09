“Quale libro ti ha cambiato la vita?”, le ‘condoteche’ di 167 Revolution incontrano comunità e studenti

Lunedì 10 novembre 2025 è una data da segnare sul calendario perché rappresenta un appuntamento importante per la promozione della lettura e della cultura nel cuore del quartiere Stadio, rione 167/B, a Lecce. L’Associazione di Promozione Sociale 167 Revolution presenta l’evento “Quale libro ti ha cambiato la vita?“, un’iniziativa che pone al centro il potere trasformativo della lettura e l’importanza del libro come veicolo di crescita personale e inclusione sociale.

Un progetto innovativo: le ‘condoteche’

L’evento si inserisce all’interno del progetto “Leggere rende liberi” ed è promosso dall’innovativo gruppo delle ‘condoteche’ – le biblioteche di condominio nate nella Zona 167/B di Lecce. Questa iniziativa, unica nel suo genere, si conferma un motore di crescita culturale e di inclusione sociale, portando i libri direttamente negli spazi della vita quotidiana del quartiere.

L’incontro di lunedì 10 novembre

L’incontro si terrà alle ore 10.00 presso l’Auditorium della Parrocchia di San Giovanni Battista, situata in via Novara, all’interno della Zona 167/B.

L’iniziativa vedrà un confronto aperto tra la comunità, personalità di riferimento del territorio e, soprattutto, le nuove generazioni. Saranno protagonisti del dibattito gli studenti di una Terza Classe della Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo ‘Stomeo-Zimbalo’ e due classi del Liceo Scientifico Statale ‘Banzi Bazoli’ di Lecce.

Siddharta al centro del dialogo

Momento clou della mattinata sarà il dialogo curato dalla giornalista Maddalena Mongiò con Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce. Le due relatrici si confronteranno sul celebre capolavoro ‘Siddharta‘ di Hermann Hesse, analizzando come un’opera letteraria possa influenzare la visione del mondo e il percorso di vita dei lettori.

Il coinvolgimento degli studenti

Al termine del dialogo principale, il focus si sposterà sugli studenti con un dibattito aperto. I ragazzi e le ragazze saranno chiamati a intervenire direttamente, esprimendo le loro opinioni, condividendo le proprie esperienze di lettura e raccontando quali libri hanno lasciato un segno significativo nel loro percorso.

L’iniziativa “Quale libro ti ha cambiato la vita?” ribadisce la missione di 167 Revolution di valorizzare il libro non solo come fonte di conoscenza, ma come strumento di cambiamento e di libertà, stimolando la riflessione collettiva sul suo impatto nella vita di ciascuno.