Slot machine, tavoli, luci, sfarzo e tanto, tanto denaro: ci si immagina così, solitamente, un tipico casinò, magari immerso nello sfavillante contesto di città come Las Vegas, patria del gioco d’azzardo per antonomasia. Il casinò è un mondo davvero particolare: quando si entra si prova il brivido del rischio ancor prima di iniziare a giocare, ma si inizia contestualmente a sognare in grande sin dai primi passi all’interno di esso.

Come già detto, casinò molto spesso è sinonimo di sfarzo e lusso. Molti dei casinò al mondo propongono ambienti estremamente lussureggianti, che immergono i giocatori in un’autentica storia da film. Ma quali sono i casinò più lussuosi al mondo? Quali sono i migliori casinò in assoluto per quanto riguarda lo sfarzo esposto al grande pubblico?

The Cosmopolitan

Il The Cosmopolitan è un casinò molto lussuoso che si trova negli Stati Uniti, più precisamente a Las Vegas, la già citata patria del gioco d’azzardo mondiale. La peculiare caratteristica del Cosmopolitan è che possiede una discoteca in grado di produrre il fatturato più alto di tutti gli Stati Uniti; inoltre, chi vi entra può giocare a poker o blackjack direttamente dal proprio smartphone.

Ciò è possibile grazie ad un software proprietario della società che gestisce il casinò, e questo lo rende uno dei più unici e particolari in assoluto. Un autentico fiore all’occhiello del settore.

Monte Carlo

Se si pensa ad un casinò, è impossibile non associare l’idea al Casinò di Monte Carlo, probabilmente il più celebre casinò al mondo, nonché uno dei più lussuosi. Situato nel Principato di Monaco, questo casinò è stato reso celebre in modo particolare per la serie di film su James Bond, i quali lo hanno reso praticamente un’icona per chiunque, esperti e appassionati o meno di gioco d’azzardo.

Casinò di Venezia

Restiamo nel Vecchio Continente e più precisamente nel nostro Bel Paese, perché il Casinò di Venezia è un’autentica perla del settore, nonché uno dei più lussuosi e belli da vedere al mondo. Il Casinò di Venezia è stato inaugurato nel 1638 e questo lo rende uno dei primi al mondo; da allora ne è passato del tempo, ma lo stampo meraviglioso del suo stile resta ancora. Si trova in città, più precisamente nella zona Ca’ Vendramin Calergi.

The Venetian Macao

Un po’ di Italia è possibile trovarla anche all’estero e in particolare a Macao, definita “la Las Vegas d’Oriente”. Il Venetian Macao è stato, per l’appunto, costruito sullo stile della città veneziana e presenta al pubblico 3.000 slot, un hotel da 3.000 camere e una sala in grado di ospitare fino a 15.000 spettatori. Il suo stile architettonico unico, inserito in un contesto socio-culturale che si interseca tra Oriente e Occidente, lo rende una delle mete più ambite dagli appassionati.

Bellagio

Torniamo a Las Vegas per concludere questa carrellata con il Bellagio, inconfondibile casinò che basa la propria architettura ancora una volta sullo stile italiano. Il Bellagio propone più di 2.000 slot e oltre 3.900 camere per il proprio hotel, con una vista mozzafiato sulla città dello svago. Un’altra meta a dir poco ambita!