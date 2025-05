Gallipoli presente alla quarta edizione di Cantiere Città. È iniziato oggi, nella sala Emeroteca del Ministero della Cultura, il percorso di capacity building che il Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali, Servizio VI dell’ex Segretariato generale – e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali dedicano alle città finaliste al titolo di Capitale italiana della cultura. Il successo delle prime tre edizioni, torna anche quest’anno l’iniziativa pensata per consolidare le capacità progettuali delle città, dare un futuro a una delle proposte del dossier di candidatura e alla rete di relazioni attivate per il titolo.

“Essere presenti alla quarta edizione di Cantiere Città significa, per Gallipoli, rafforzare un impegno che non si è mai fermato. Il nostro percorso verso la candidatura a Capitale italiana della cultura 2027 non si esaurisce in un dossier o in una scadenza: è un progetto politico e culturale a lungo termine, una visione di città che pone la cultura al centro dello sviluppo, dell’inclusione, della qualità della vita.

Questo percorso di affiancamento promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio rappresenta un’occasione preziosa per confrontarsi, migliorarsi, apprendere. Ma anche per consolidare le relazioni attivate in questi mesi, trasformando una candidatura in un vero laboratorio di progettazione culturale partecipata e permanente.

Gallipoli ha scelto la cultura come linguaggio comune per costruire coesione sociale, per generare nuove opportunità economiche, per attrarre e far restare talenti. Ed è con questo spirito che partecipiamo a Cantiere Città: portando con noi non solo le energie attivate durante il percorso di candidatura, ma anche la determinazione di chi vuole fare della cultura un bene quotidiano, accessibile, trasformativo. Ringrazio il Ministero e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali per questa opportunità e per il supporto strategico offerto alle città finaliste. Continueremo a raccontare il binomio Gallipoli-Cultura con determinazione e visione, nella consapevolezza che ogni passo compiuto in questa direzione lascia un segno tangibile nella crescita del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Stefano Minerva.

Avviato nel 2022, Cantiere Città propone anno dopo anno due incontri alla presenza di tutte le città partecipanti, tre percorsi formativi comuni e unpercorso dedicato a ogni città, articolato in tre workshop (uno in presenza e due online).

A partire da questa edizione, una nuova azione di Cantiere Città è destinata ai rappresentanti delle città che vogliono candidarsi alle future edizioni di Capitale italiana della cultura. Dal 18 giugno 2025, quattro webinar tematici saranno l’occasione per approfondire, con il contributo di esperti del settore, i criteri per redigere progetti culturali e dossier di candidatura rilevanti e sostenibili.