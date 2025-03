A Galatina una raccolta di generi alimentare con il contributo del Commissariato di Polizia

Questa mattina, presso un centro commerciale di Galatina, si è svolta una raccolta alimentare organizzata dal Gruppo di Volontariato Vicenziano in occasione della ‘Giornata per la Raccolta Alimentare contro la fame’, in collaborazione con il Banco delle Opere di Carità.

L’iniziativa, sarà destinata alle famiglie bisognose del territorio storicamente assistite dall’associazione.

La Polizia di Stato ha partecipato all’evento dato l’alto valore morale dell’iniziativa

Gli agenti del commissariato hanno contribuito e consegnato un contributo di generi alimentari raccolti presso l’esercizio commerciale alle persone che necessitano di sostegno, anche al fine di rinforzare il legame col territorio di propria competenza e con i bisogni delle fasce più deboli.