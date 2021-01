‘Non ho i soldi per curare la mia cagnolina e non mi vergogno a chiedere aiuto’, la storia di Rosy e Cloe

Ci sono momenti nella vita in cui un cane o un gatto riempiono vuoti di solitudine immensi. Non sei tu a sceglierli, a volte. Ti scelgono loro anche se ti danno l’impressione di aver deciso tu la loro sorte. E ricambiare l’affetto che ti donano è il minimo che si possa fare, anche quando sopraggiunge la malattia e i soldi per le cure veterinarie non ci sono. Ecco la storia di Rosy e Cloe che affidiamo alla community di Leccenews24 per provare a risolverla.

“Non ci arrederemo, almeno sin quando ci sarà un piccolo lume di speranza”. Sono queste le parole che Rosy decide di condividere con Leccenews24. La speranza – dice – di veder guarire la sua “piccola Cloe”, la cui esistenza è legata a doppio filo alla propria grazie a quella speranza che entrambe hanno deciso di concedersi in momenti alterni della propria vita.

La speranza di un’aspettativa di vita diversa, anzitutto: quella concessa da Rosy a Cloe nel gennaio 2013. Una giornata piovosa – racconta – quella in cui “abbiamo avvistato un batuffolo marrone, appena tre mesi di vita, lasciato in balia di se stesso in una campagna. Aveva davvero il destino segnato, ma abbiamo deciso di accoglierla in famiglia”.

E l’altra speranza, quella di una prospettiva di vita diversa concessa dal cane alla padrona. La linfa vitale che le dona la nuova inquilina proprio nel momento in cui aveva deciso di affrontare la vita in solitudine, con una separazione alle spalle e i vuoti della casa con cui fare i conti. Ma è proprio in quegli anfratti che s’incunea Cloe dopo essere stata accolta. “Si è subito ambientata facendo compagnia all’altra amica pelosa, Keta. Fin dall’inizio si è dimostrata vivace e coccolona, come sa chi ha avuto modo di conoscerla”, dice Rosy, che oggi ancora una volta vuole aggrapparsi alla speranza. Quella di poter donare a Cloe altri anni di vita.

Ne ha 8, al momento, ma lotta con un tumore alla lingua che le è stato diagnosticato alcuni giorni fa. “La situazione è grave e le cure sono molto costose, non certo alla portata di tutti”, dice Rosy, auspicando che possano unirsi le forze, per continuare a sperare con Cloe e garantirle le cure necessarie.

Per mettersi in contatto con Rosy, telefonare al numero: 3319161227