Per ‘Regina’ si cerca un carrellino e…una famiglia. Parte la raccolta fondi di Oipa Lecce

Provare a dare a Regina prima di tutto una famiglia e poi anche un carrellino che le consenta di muoversi visti i gravissimi problemi irreversibili alla colonna vertebrale. È questa la nuova sfida che lancia l’Oipa di Lecce, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali.

Se in ogni nome c’è un destino, quello di Regina, un pastore tedesco di soli due anni, non era certamente di essere abbandonata dal suo padrone e di essere poi investita nella notte del 26 settembre scorso sulla provinciale che collega Corigliano d’Otranto a Castrignano de’ Greci.

Privo di microchip, questo cagnolone dalla faccia dolcissima, è stato ricoverato presso una clinica veterinaria ma il medico non ha potuto far altro che constatare una doppia frattura alla colonna vertebrale.

Regina è così stata portata in un canile: le attenzioni e le cure nei suoi confronti sono più che amorevoli. I volontari cercano di alleviare la sofferenza dovuta alla sua incapacità di poter camminare. Per spostarsi è costretta a trascinare le zampe posteriori, ovviamente per piccoli tratti perché poi subentra la stanchezza e si deve fermare.

Se la sua salute è compromessa, la sua voglia di vivere e di contraccambiare affetto però sono tutt’altro che intaccate!

Raccolta fondi per acquistare un carrellino

Cosa chiedono le volontarie di Oipa? Beh, innanzitutto un atto di generosità finalizzato all’acquisto di un carrellino che la aiuti a deambulare: la sua qualità di vita sarebbe ben altra. Anche perché quel carrellino le consentirebbe di riconquistare in parte la muscolatura degli arti posteriori, che si stanno lentamente atrofizzando.

I volontari chiedono insomma il sostegno di tutti per offrire a questa giovane cagnolona la possibilità di ritornare a muoversi. Ma poi lanciano il cuore oltre l’ostacolo e chiedono la realizzazione di un sogno: si riesce a trovare una sistemazione più adatta e consona alle condizioni di Regina? Una famiglia sarebbe il massimo, perché il pastore tedesco ha davvero tanta voglia di contraccambiare l’affetto che riceverebbe. Anche uno stallo potrebbe andare bene, però, nel frattempo: lì certamente sarebbe seguita come merita.

Per dare il tuo contributo, clicca qui.