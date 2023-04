“Aiutiamo il bosco ad andare un po’ più in là”, una raccolta fondi del Polo Biblio-Museale per la riforestazione

Il Polo biblio-museale di Lecce continua a riflettere sui temi della sostenibilità ma anche del ruolo attivo delle istituzioni museali verso le emergenze del presente coinvolgendo il Museo Castromediano, la Biblioteca Bernardini, Palazzo Comi di Lucugnano e tutte le associazioni che in questi anni hanno abitato e continuano a vivere costantemente con la propria progettualità queste realtà.

Questo impegno adesso dovrà concretizzarsi ulteriormente con una vera e propria raccolta fondi lanciata nella giornata di oggi, con un incontro aperto a scolaresche ma anche alle associazioni e agli ordini professionali: Ordine Agronomi, Arif, Orto Botanico di Lecce, CoopAlleanza 3.0, WWF, Legambiente, ManuManu Riforesta, CleanUp, OlivaMi e La Cutura.

Si può donare presso il Museo Castromediano o Via Paypal a [email protected], o tramite bonifico bancario all’IBAN IT92L030690906100000178539, CAUSALE: Vanda La Ghianda

Con le donazioni provenienti dall’iniziativa del Polo Biblio-Museale, la Fondazione Sylva implementerà i suoi progetti di riforestazione e rinaturalizzazione in aree che saranno di volta in volta individuate in collaborazione con la Provincia di Lecce. Numerosi i progetti di riforestazione portati avanti da Fondazione Sylva nel Salento: Minervino, Specchia, Monteroni di Lecce, Uggiano la Chiesa, Torre Guaceto. La Fondazione, inolte, collaborerà con il Polo Biblio-Museale mettendo a disposizione le proprie competenze in ambito agro-forestale e di comunicazione per lo sviluppo della campagna di comunicazione.

La Fondazione Sylva periodicamente condividerà notizie riguardanti il totale delle donazioni raccolte grazie alla collaborazione oggetto di questo accordo, la dislocazione dei terreni che saranno interessati da riforestazione ed i relativi progetti forestali sviluppati.