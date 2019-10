‘Tutti matti per il riso’ contro i disturbi mentali, al via la raccolta fondi del Progetto Itaca Lecce

Combattere stigma ed il pregiudizio, sempre in difesa di chi più di altri ha bisogno di aiuto. Le giornate di oggi e domani sono dedicate a chi soffre di depressione, di ansia e di attacchi di panico: il Progetto Itaca Lecce vi aspetta il 13 ottobre in Piazza S. Oronzo, la raccolta fondi tutta dedicata al mondo della salute mentale.

I disturbi legati alla psiche non sono facili da affrontare. Delle vere e proprie malattie, oggi chi è depresso o soffre di attacchi di panico può trovare una cura per i disturbi che lo affliggono. Per fare ciò, però, è importante sostenere il mondo del volontariato che si impegna a informare, formare e sostenere giovani, volontari, famiglie e pazienti.

Dopo il primo appuntamento fissato per oggi 12 ottobre, domenica 13 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 “Tutti matti per il riso”. È nella cornice di Piazza S. Oronzo che saranno presentate le iniziative in partenza, tutte dedicate al mondo della salute mentale.

Il Progetto Itaca Onlus

Al centro degli obiettivi della Fondazione c’è la promozione dei programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivoli a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie. Sensibilizzazione è una delle parole d’ordine, per superare stigma e pregiudizio. A questo si aggiunge l’informazione per prevenire le malattie e per orientare alla diagnosi e alla cura.