“Radici e Parole”, ad Andrano un omaggio al dialetto salentino

Andrano celebra la Giornata Nazionale del Dialetto

In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, la città di Andrano si tinge dei colori della tradizione e della cultura locale.

L’evento “Radici e Parole“, si propone come un omaggio sentito al dialetto salentino, un patrimonio inestimabile da custodire e valorizzare.

L’appuntamento è per tutti gli appassionati di storia, lingua e cultura locale, presso il comune di Andrano. Protagonisti della serata saranno il noto storico della lingua Rocco Luigi Nichil e la celebre creator digitale Biancarosa Urso, fondatrice del blog “Il Salento in Svizzera”.

Un viaggio nel tempo

Grazie all’intervento del professor Nichil, il pubblico sarà condotto in un affascinante viaggio attraverso la storia del dialetto salentino, scoprendone le origini, le evoluzioni e le peculiarità che lo rendono unico nel suo genere. Un’occasione imperdibile per comprendere meglio le radici della nostra lingua e il suo legame indissolubile con il territorio.

Il dialetto oltre i confini

Biancarosa Urso, con la sua verve e la sua passione, ci racconterà invece come il dialetto salentino sia riuscito a varcare i confini regionali, conquistando il cuore di tanti salentini sparsi per il mondo. Attraverso i suoi coinvolgenti video, che spiegheranno come sia nata l’iniziativa di introdurre il salentino in Svizzera, ci mostrerà come la lingua madre sia un ponte che unisce le persone, anche a distanza.

In diretta sui social

Per permettere a tutti di partecipare, l’evento sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e YouTube dei due blog del comune di Andrano, “Ci vediamo in biblioteca” e “Il Salento in Svizzera”. In questo modo, anche coloro che non potranno essere presenti potranno seguire l’iniziativa e condividere questo momento di celebrazione della nostra identità.

Un’occasione per riflettere

“Radici e Parole” è molto più di una semplice celebrazione. È un’occasione per riflettere sull’importanza di preservare le nostre tradizioni linguistiche e culturali, trasmettendole alle nuove generazioni. Il dialetto non è solo un modo di parlare, ma un vero e proprio patrimonio immateriale che ci lega alla nostra terra e alle nostre origini.