Raduno di bulldog inglesi nel Regno Unito, all’evento partecipa anche un salentino

Sono, senza dubbio, gli animali più fedeli all’uomo, i più amati da grandi e bambini e condividono con noi una storia che risale, forse, all’origine dei tempi. I cani sono da sempre i compagni fidati dell’uomo e a loro sono dedicati molti eventi e tante gare per mettere in mostra tutte le doti del nostro fedele amico.

Si è svolto a Luton in Inghilterra il raduno di bulldog inglesi più importante al mondo. Ad organizzare l’evento è stato il club più vecchio di tutti, il “The Bulldog Club Incorporated”, che ha portato nella città inglese appassionati di tutto il mondo insieme ai loro amici a quattro zampe. Tra le centinaia di partecipanti, presenti anche due italiani, Gennaro Silvestri dalla Campania e Iury Stabile dal Salento.

Anche se, purtroppo, i due connazionali non sono riusciti ad arrivare al podio, la partecipazione all’importantissimo evento, è stato motivo di grande orgoglio per loro che sono riusciti a presentare due soggetti, “Vertigine di Casa Salento” e “Fat Puppys Made in Spain”.

Ma per i due italiani, il viaggio non finisce qui. Prima di rientrare in patria, infatti, aspetteranno il prossimo 5 marzo per partecipare al Crufts a Birmingham, dove saranno presenti 19mila soggetti da tutto il mondo. Grande orgoglio e soddisfazione per l’Italia e per il Salento!