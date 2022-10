Salentini a Milano, la reunion infiamma i Navigli

Sono la forza del Salento anche se non vivono in Salento. Chi sono? Semplice, sono i Salentini lontani dalla loro terra che quando si incontrano accendono l’atmosfera e portano alla ribalta quel pezzo di cuore che è sotto traccia nel resto dei giorni. Nei giorni scorsi hanno trasferito il Tacco d’Italia a Milano con una di quelle reunion che non si dimenticano e mantengono vivo il calore di un’appartenenza vera.

Nella bellissima cornice del Ripas, noto locale sui Navigli del capoluogo lombardo, oltre 150 salentini e non, si sono radunati da tutto il Nord Italia. Qualcuno, e non poteva certo mancare…, è arrivato anche dalla vicina Svizzera. L’organizzatore Giorgio Tramacere, squinzanese doc, ha tenuto a ribadire la sua felicità di metronomo dell’evento: “Sono veramente felice dell’ottima riuscita della serata. Hanno risposto in tanti. La cosa piú bella è stato che nella nostra serata hanno preso parte molte persone non salentine che hanno saputo dell’evento e non son voluti mancare alla festa dei sapori salentini. Contenti della riuscita dell’evento ci buttiamo a capofitto nell’organizzazione del nostro San Martino, che festeggeremo venerdì 11 Novembre, molto probabilmente al Fellini di Pogliano Milanese. Ci sarà un bel concerto dal vivo col gruppo degli “Ascanti” con apericena per i partecipanti. Mi raccomando, aggiungetevi al nostro gruppo FB “Salentini lontani ma vicini” che assieme a Gabriella Rigliaco e Stella Bonerba porto avanti da oltre 5 anni”