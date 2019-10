Cambio del vertice nel Corpo di Polizia Locale di Campi, Raffaele Paladini è il nuovo Comandante

“Assumo con entusiasmo questa nuova responsabilità ben conscio di quanto sia e sarà gravoso l’incarico che mi viene affidato. È una nuova sfida che non rifuggo ma che, anzi, abbraccio con l’entusiasmo e la voglia di fare che da sempre mi contraddistinguono. Sarà mia premura raccordarmi con l’indirizzo e la volontà degli amministratori affinché il Comando di Polizia Locale sia di valido supporto all’azione di governo della Città di Campi Salentina”, con queste parole, Raffaele Paladini si presenta ai cittadini di Campi Salentina nella sua veste di nuovo capo del Corpo di Polizia Locale del comune del Nord Salento.

62 anni, laureato in Giurisprudenza il nuovo comandante si dividerà fra la sua città di provenienza, Surbo e Campi dove si è ufficialmente insediato ieri.

Un curriculum di tutto rispetto il suo, infatti, ha già diretto i comandi del Comune di Calimera e, recentemente, del Comune di Novoli dove, peraltro, è stato chiamato a gestire per diversi anni il grande evento legato ai riti della festa patronale di Sant’Antonio Abate e della Fòcara.

Esperto di educazione stradale ha inoltre maturato, nel corso degli anni, una importante esperienza in settori specifici quali la vigilanza edilizia, il commercio, la tutela del territorio e dell’ambiente e ha coordinato i comandi di Polizia Locale nella gestione del randagismo, in seno all’Unione dei Comuni del Nord Salento.

Il Sindaco Alfredo Fina, anche nome dell’Amministrazione Comunale ha tenuto a esprimergli il più cordiale benvenuto: “La sua comprovata esperienza, in delicati settori di competenza specifica di un fondamentale corpo di polizia, costituisce per la Comunità, garanzia certa di continuità di lavoro a tutela degli ambiti in cui l’intero Corpo di Polizia Locale è chiamato ad operare”.