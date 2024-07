60 ragazzi in visita alla Capitaneria di Porto di Gallipoli

60 ragazzi del gruppo estivo della Parrocchia di Sant’Agata di Gallipoli si sono recati in visita negli uffici della Guardia Costiera. Accolti dal Comandante, Capitano di Vascello Francesco Perrotti, i ragazzi hanno toccato con mano le attività che quotidianamente conducono gli uomini e le donne della Guardia Costiera. Insomma, come si svolge una giornata lavorativa degli uomini in divisa.

Durante la visita hanno partecipato attivamente ad alcune fasi delle attività svolte dai militari, come ad esempio l’effettuazione di comunicazioni radio dalla sala operativa e di esercitazioni marinaresche a bordo delle motovedette.

L’occasione, che ha suscitato notevole interesse e partecipazione tra i piccoli, è stata proficua per sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza della navigazione, della balneazione e per la tutela dell’ambiente marino e costiero.