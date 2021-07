Amore per gli animali e tanta curiosità, a 14 anni Cristian alleva pappagalli con tanta cura

Amore per gli animali, voglia di scoprire e di imparare, e tanta, ma tanta curiosità. Cristian Guglielmo è un ragazzo di 14 anni, di Martano, che ha deciso di inseguire la sua passione, nata per caso ma che gli ha cambiato la vita. Da quando ha ricevuto il suo primo pappagallo ha deciso che quella era la sua missione. A non molto tempo di distanza, Cristian ha decine di pappagalli da lui allevati, con tanta cura e tanta attenzione.

Non si tratta di pappagalli cresciuti in gabbia, come li trovereste in negozio. Si tratta di uccelli presi da piccoli e cresciuti con tutto l’amore del mondo. C’è un legame di affezione profonda tra Cristian e le diverse specie di pappagallo che ha allevato: sono liberi di volare ma tornano sempre da lui che con grande dedizione li ha cresciuti. Tutti i pappagalli sono stati sapientemente cresciuti e svezzati dal ragazzo che coltiva la sua passione.

Sono 5 le specie, per ora, nel piccolo allevamento del ragazzo, per un totale di una decina di coppia di pappagalli. E tra di loro anche Rio, amazzone fronte gialla in grado di parlare. Non finisce qui. Cristian, infatti, ha iniziato a guardare le piume dei pappagalli al microscopio, mosso dalla curiosità.