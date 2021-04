Dallo Sri Lanka a Lecce, fino alla laurea in medicina a Bari. L’incredibile storia di Gowthaman Kularaja

Non sono molte le storie di persone straordinarie, che dal nulla e attraverso le difficoltà si fanno strada per cercare il loro poso nel mondo. È una storia di riscatto sociale quella di Gowthaman Kularaja, originario dello Sri Lanka, che in Italia ha trovato una nuova cosa e una terra che gli ha offerto opportunità che ha saputo cogliere.

E Lecce è stata una tappa importante nel suo viaggio di formazione verso la professione medica. È stato l’indirizzo Chimico – Biologico dell’Istituto de Pace di Lecce a instillare la passione per le materie scientifiche e a indirizzarlo verso la facoltà di medicina. Nel 2014, il ragazzo si è diplomato con il massimo dei voti.

Subito dopo una scelta da prendere: quella di iscriversi alla facoltà di medicina per diventare un medico ed aiutare le persone. All’Università di Bari si è formato e ha conseguito il titolo ma non si è dimenticato dei suoi compagni di viaggio.

Dopo aver conseguito il titolo di laurea, infatti, Gowthaman Kularaja è tornato al De Pace di Lecce per ringraziare i professori che gli hanno permesso di studiare e di appassionarsi. E ora che la situazione è diventata difficile, con la pandemia che ancora non sembra placarsi, l’Italia e la Puglia hanno bisogno di tutti i talenti, anche quelli di adozione.