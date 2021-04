Raimondo Zacheo nuovo Segretario Provinciale Filca Cisl di Lecce

“Sono particolarmente felice per questo nuovo incarico che il Consiglio Generale ha voluto attribuirmi e che mi rimanda a nuove responsabilità a cominciare da quella di guidare una Federazione forte, vitale, attiva, proiettata al futuro. Ci attendono sfide importanti e dobbiamo farci trovare subito pronti in un settore già pesantemente provato da anni di crisi di tutta la filiera edile al quale si è aggiunto un evento che ci ha letteralmente travolti, quale la pandemia da SARS Cov 2, con il suo carico di paura angoscia ed incertezze. Considero la mia elezione non un punto d’arrivo ma un punto di partenza, consapevole del gran lavoro che c’è da fare ma certo del grande segnale di rinnovamento che la Filca ha avviato in questi anni e della grande capacità di essere un riferimento autorevole e riconoscibile per le lavoratrici ed i lavoratori del settore”, con queste parole, Raimondo Zacheo, commenta la sua elezione alla guida della Federazione provinciale della Filca Cisl di Lecce.

La nomina al termine del Consiglio generale. 54 anni, neretino, già componente della segreteria, succede a Donato Congedo, eletto a sua volta nella Segreteria della Ust di Lecce.

Ai lavori dell’Assemblea sono intervenuti: Ada Chirizzi, Segretaria Generale Ust Cisl Lecce; Antonio Delle Noci, Segretario Generale Filca Puglia e Ottavio De Luca segretario organizzativo Filca Nazionale.

Il Consiglio Generale ha, altresì, eletto i due componenti che completeranno la segreteria provinciale nelle persone di Valentina Gullì e Angelo Pezzuto.

A Raimondo Zacheo sono giunti gli auguri di buon lavoro della Segretaria Generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi: ‘Anche sul nostro territorio il settore edile dovrà misurarsi con la grande sfida della sostenibilità, del cosiddetto green building, della rigenerazione urbana e della riqualificazione del patrimonio esistente. Un processo di innovazione che non potrà prescindere dagli strumenti indispensabili per l’innovazione, la qualità e la tutela del lavoro, la valorizzazione professionale dei lavoratori ed il rilancio del settore, strumenti che sono a fondamento della nostra piattaforma contrattuale di settore. Per questo a nome della Cisl di Lecce auguro buon lavoro a Raimondo Zacheo e alla Filca’.