Unicum, il valore delle diversità. A Novoli dal 27 agosto al 9 settembre

Al via, a Novoli, la rassegna estiva organizzata dalla locale Consulta delle Associazioni insieme all’Amministrazione Comunale. Un ricco calendario di appuntamenti che prenderà il via il 27 agosto in piazza Regina Margherita.

Perché Unicum? La bellezza dell’unicità e della diversità come valore aggiunto e mai come distanza. La bellezza dell’altro come opportunità di crescita.

Si parte il 27 agosto, dunque, con la Sfilata Disney ed un concerto sulle più belle note delle canzoni delle fiabe del mondo Disney, per l’appunto, a cura della compagnia del Musical “C’era una volta”.

Il 28 agosto, sarà ospite a Novoli, Pino Campagna, noto comico, cabarettista, cantante e scrittore di origini foggiane.

Il 29, alle ore 19.30, un momento dedicato agli amanti del calcio con la presentazione ufficiale della squadra del Novoli Calcio che si prepara ad affrontare la stagione 2023-2024 nella categoria “Eccellenza”.A seguire, alle ore 20.30, sempre in piazza Regina Margherita, sarà protagonista l’ultima fatica letteraria della giovane scrittrice novolese, Giulia Reale, con il suo libro “Una stagione da Rimbaud” (Ed. Kimerik). L’evento è promosso dall’associazione Rione Stazione Novoli.

Il 30 agosto, alle ore 22, spazio alla musica live con Diego Fischietto Power Trio e Alex Semprevivo.

Giovedì 31, a cura di ARACOF, evento dedicato al mondo dei piccoli con “Serata Lunapark”, animata da Semprefesta.org, in piazza Regina Margherita dalle 19 alle 21.30 A seguire, alle ore 22, ancora musica live con Pull Up di Mixa & Munny e I Sentinelle.

Venerdì 01 settembre, doppio appuntamento: il primo, alle ore 19.30, nello spazio antistante l’antica chiesa della Madonna Immacolata, in vico Mazzotti, dove sarà presentato il libro di Emma Margari, “H24” (evento promosso dalle associazioni Fucina Sociale e Nova LiberArs). Alle 21.30, in piazza Regina Margherita, una partita di calcio a quattro, con la partecipazione dei ragazzi disabili visivi. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Join Novoli.

Il 2 settembre, dalle ore 17 alle ore 21, “Kids byke day: impariamo ad andare in mountain byke”, a cura dell’A.S.D. Teknobike. A seguire, in piazza Tito Schipa (l’ampio spazio che, a Gennaio, accoglie i devoti per l’accensione della Fòcara), musica live con “Lo Zoo di 105”, ospiti a Novoli i conduttori del programma radiofonico più irriverente e di successo in Italia.

Domenica 3 settembre, alle ore 20.30, andrà in scena “L’Essenziale”, a cura del Centro Danza “Il Sogno”.

La kermesse estiva novolese si concluderà il 9 settembre, alle ore 20.30, nel largo antistante la chiesa dell’Immacolata, in vico Mazzotti, con i giochi di inclusione a cura dell’A.P.S. “Frati e Soru”.

“Questo evento è il risultato di un lungo lavoro svolto dalle associazioni del territorio in sinergia e in collaborazione con l’amministrazione comunale – dichiara l’Assessore Roberta Romano – con lo scopo di valorizzare la “Diversità ” in tutte le sue sfumature e di allietare le lunghe serate estive”.