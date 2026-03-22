Referendum sulla giustizia, un voto che racconta il Paese

C’è un momento, nella vita democratica di un Paese, in cui una scelta apparentemente “tecnica” diventa qualcosa di più: una fotografia della solidità delle sue istituzioni. Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia è uno di quei momenti in cui la matita copiativa incide direttamente sulla Carta fondamentale della Repubblica. È un cambiamento voluto dal governo guidato da Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che punta a ridisegnare alcuni pilastri dell’ordinamento giudiziario. Non si tratta di eleggere rappresentanti, ma di esprimersi direttamente su una riforma che tocca uno dei pilastri dello Stato: la giustizia.

Quando e come si vota

Le urne resteranno aperte domenica 22 marzo (dalle 7.00 alle 23.00) e lunedì 23 marzo (dalle 7.00 alle 15.00). La scheda è una sola, il quesito è chiaro: approvare o respingere la riforma. Il gesto è semplice, una croce sul Sì o sul No, ma il significato è profondo, perché riguarda il funzionamento della giustizia e, in fondo, il rapporto tra cittadini e istituzioni.

A differenza di molti altri referendum, questo non prevede quorum. Non importa quanti andranno a votare: il risultato sarà valido comunque. A decidere sarà la maggioranza dei voti espressi. E proprio per questo, ogni singola partecipazione pesa di più. Non votare non annulla l’esito, ma lo consegna nelle mani di chi sceglie di esprimersi. Proprio per questo, il fantasma dell’astensionismo agita i sonni dei partiti e degli analisti.

Nel merito, la riforma interviene su tre punti centrali. Se dovesse vincere il Sì, giudici e pubblici ministeri intraprenderebbero percorsi separati fin dall’inizio della carriera, con concorsi e avanzamente distinti. Il Consiglio Superiore della Magistratura verrebbe diviso in due organi autonomi (uno per l’ordinamento dei giudici e uno per quello dei PM), e nascerebbe una nuova Alta Corte disciplinare con compiti diversi rispetto all’attuale sistema. È un cambiamento strutturale, che ridisegna gli equilibri interni alla magistratura.

Se invece prevarrà il No, tutto resterà com’è oggi: un unico corpo della magistratura, un solo CSM, nessuna nuova Corte disciplinare. Non si tratta quindi di aggiustamenti marginali, ma di una scelta tra continuità e trasformazione.

Si tratta di modifiche che incidono su equilibri delicati, su cui da anni si confrontano visioni diverse della giustizia: da un lato chi ritiene necessario rafforzare la distinzione tra chi giudica e chi accusa, dall’altro chi teme che questo possa alterare l’indipendenza e l’unità della magistratura.

Il fantasma dell’astensionismo

Intorno a questo voto si muovono dinamiche più sottili, meno visibili ma altrettanto decisive. L’affluenza, pur non essendo vincolante, diventa il vero ago della bilancia. I dati e le analisi degli ultimi giorni raccontano un equilibrio fragile, quasi sospeso. Con una partecipazione più bassa, il No sembra avere un leggero vantaggio; con una mobilitazione più ampia, il risultato tende a riequilibrarsi fino a diventare incerto.

Dopo la chiusura dei seggi, lo spoglio inizierà nel pomeriggio di lunedì. I primi risultati arriveranno in serat. Se vincerà il Sì, la riforma entrerà in vigore e il Parlamento avrà un anno per renderla operativa con leggi attuative. Se vincerà il No, il percorso si fermerà e l’assetto attuale resterà invariato.

In fondo, ogni referendum racconta una storia. Questo, in particolare, parla di fiducia, di equilibrio dei poteri e della volontà di cambiamento o di continuità. E come sempre accade nelle democrazie, il finale lo scriveranno gli elettori.