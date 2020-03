Un fiore per medici, infermieri e operatori in prima linea: il gesto che scalda il cuore

Sono momenti di preoccupazione da parte di tutti i cittadini in piena tempesta coronavirus. Tutti costretti a casa, per evitare di diffondere ulteriormente il virus, c’è chi sta lottando nelle corsie degli ospedali. Da un lato i pazienti che cercano di sconfiggere il Covid-19 e dall’altro i tanti medici, infermieri e operatori sanitari che ora più che mai sono gli eroi della nazione.

Da nord a sud, tutta Italia è impegnata a combattere l’epidemia, ma il morale resta alto, deve restare alto. Alcune volte sono i piccoli gesti a strappare un sorriso, a voler dire molto più di mille parole. Ed in segno di ringraziamento alcuni cittadini di Galatina hanno voluto fare un regalo a medici, infermieri e al personale di tutto l’Ospedale Santa Maria Novella di Galatina, impegnato in prima linea a combattere il coronavirus.

Una bellissima iniziativa, un gesto che scalda il cuore quello di AndreaCafaro fioreria di Galatina che ha deciso di fare un omaggio agli operatori sanitari dell’ospedale del comune salentino. Un segno di gratitudine e di ringraziamento per tutti gli operatori sociosanitari che sono al servizio di tutti e che, in questi giorni, stanno dando loro stessi.

A volte basta davvero poco per risollevare il morale: c’è chi canta dal balcone di casa propria e chi regala un fiore ai ‘soldati’ in corsia. L’importante è non abbattersi, insieme ce la faremo.