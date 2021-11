Natale 2021, la guida di Griffi agli acquisti

Il periodo più affascinante dell’anno è a un passo. Mancano poche settimane al Natale ed è già scattata la ricerca del regalo perfetto. Ma come riconoscerlo? Oggi c’è una preziosa risorsa in più. Griffi Beauty Store, storica insegna veronese in ambito beauty, propone una speciale guida ai regali di Natale 2021!

Approfittando di anni di attività spesi per la soddisfazione dei suoi affezionati clienti, in ogni frangente, non solo nel periodo natalizio, Griffi è una risorsa preziosa per chi è alla ricerca del regalo perfetto per ogni occasione: dalle festività ai compleanni, passando per il piacere sottile di donare un sorriso a sorpresa.

A disposizione del cliente ci sono beauty consultant che lo supportano con professionalità e attenzione. Il valore aggiunto di Griffi è la possibilità di guidare l’acquirente anche online, presentando spunti e idee originali per trovare presto il regalo ideale per la propria persona speciale.

All’interno del catalogo sono presenti, infatti, prodotti originali abbinati ad autentici must have di stagione e trend di settore. Ad accomunare le diverse proposte è la cura verso l’appropriatezza del cadeau rispetto la persona che lo riceverà.

Basta digitare www.griffi.it per scoprire le soluzioni disponibili: dai prodotti di profumeria alla cosmesi, passando per articoli dedicati alla detergenza e alla bellezza nella sua accezione più generale.

Troppe alternative tra cui orientarsi? Per scongiurare il rischio di compiere la scelta sbagliata basta affidarsi agli esperti di Griffi. Quali sono allora i consigli del Beauty Store sul pensiero perfetto per il Natale 2021?

Per lei . Se punta tutto sullo sguardo, il regalo giusto figura tra le offerte Diego dalla Palma. Pensiamo, in particolare, al kit mascara volumizzante e matita “MyToyBoy Eyes Kit”. Oltre a questo vero must have, ormai iconico, Diego dalla Palma offre una serie di kit per lei (labbra-occhi e trattamento viso) con i quali è praticamente impossibile sbagliare. Se invece è attenta soprattutto alla cura dei capelli, meglio approfittare della linea di prodotti a marchio Olaplex: shampoo, maschere, conditioner e lozioni che curano il capello come solo il miglior salone di bellezza saprebbe fare.

Per lui. Come impreziosire la beauty routine maschile? La linea Biotherm prima e dopo la rasatura può senza dubbio fare la differenza. Il kit conferisce idratazione e comfort, andando a lenire l'irritazione causata dalla rasatura senza aggredire la pelle. Chi vuole l'altissima qualità può acquistare un'autentica icona del made in Italy più sofisticato, una tradizione fatta di meticolosa ricercatezza e selezione delle migliori materie prime: Acqua di Parma. Il brand presenta una linea da barba che riesce a domare e modellare anche le barbe più difficili, con qualità e classe da vendere.

Quali sono gli altri spunti firmati Griffi Beauty Store per il cadeau perfetto? Scopri la Guida ai regali di Natale 2021!