Il Comune di Nardò regala una copia della Costituzione ai neo diciottenni

Una copia della Costituzione ai neo-diciottenni. L’iniziativa è dell’assessorato alla Cultura del Comune di Nardò, che ha organizzato un ‘Aperitivo Costituzionale’, una serata in cui tutti coloro che in città nel 2024 sono diventati o diventeranno maggiorenni, riceveranno dall’amministrazione comunale una copia della Costituzione.

La serata è in programma domani, venerdì 7 giugno, alle ore 19 in piazza delle Erbe. Non mancheranno momenti dedicati alla musica.

La Costituzione, che non è un documento vecchio e polveroso, ma un insieme di principi e di regole fondamentali del vivere civile degli italiani, è un regalo molto utile per giovani cittadini che per la prima volta hanno responsabilità da adulti.

“Ricordo i miei 18 anni con estrema meraviglia – dice l’assessore alla Cultura Giulia Puglia – avevo le idee abbastanza chiare sul mio futuro e soprattutto avevo tanti, tantissimi sogni. Per questo mi piacerebbe essere sempre più vicina ai ragazzi, aiutarli a pensare in grande, supportarli e convincerli del fatto che nulla è impossibile. A loro, ai 18enni del 2024, dedicheremo questa serata e faremo loro un dono prezioso, quello della Costituzione italiana”.

Tutti i neo-diciottenni sono stati invitati all’Aperitivo Costituzionale. Chi non può partecipare può comunicarlo al numero di telefono 379 1873285.