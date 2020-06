Ztl, navette e servizio Park&Ride. La Giunta approva i nuovi provvedimenti per l’estate

Decongestionare dal traffico il centro cittadino e incentivare l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale a vantaggio di una maggiore vivibilità. Vanno in questa direzione i provvedimenti approvati dalla Giunta comunale per i mesi di luglio e agosto e che interessano la Zona a traffico limitato, il potenziamento del servizio bus dai tre parcheggi di interscambio di Foro Boario, Torre del Parco e Settelacquare e il servizio del Park&Ride.

Zone a traffico limitato

Dal 1 luglio al 31 agosto 2020 l’orario di attivazione della Ztl del centro storico di Lecce – compresa all’interno degli assi viari di viale dell’Università, via Calasso, viale Michele de Pietro, viale XXV Luglio, viale Francesco Lo Re, via Duca degli Abruzzi e via Manifattura Tabacchi – sarà anticipato alle ore 19 (anziché alle 21) e fino alle 6 del mattino successivo, con il divieto di transito, sosta e fermata ai veicoli non autorizzati tutti i giorni feriali. Le telecamere continueranno come sempre ad essere attive h24 le domeniche e i festivi.

Servizio navetta

Sempre dal 1 luglio al 31 agosto i cittadini potranno raggiungere il centro cittadino dai parcheggi di interscambio del Foro Boario, di Torre del Parco e di Settelacquare attraverso un servizio navetta, quest’anno potenziato grazie al recupero delle percorrenze previste e non effettuate durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Le navette saranno attive tutti i giorni feriali e festivi, dalle ore 19.00 alle ore 02.00, con una frequenza di 15 minuti per i collegamenti da Foro Boario e Torre del Parco e di 20 minuti dal parcheggio di Settelacquare.

Prevista anche quest’anno la formula del “Park&Ride”, il servizio che prevede la sosta della propria vettura, per tutto il giorno, nei parcheggi di interscambio e il trasporto di collegamento con il centro con il servizio navetta per tutti i passeggeri della vettura ad un costo di 2 euro al giorno o 15 euro al mese. La sosta resta gratuita per il parcheggio di Settelacquare, dove sarà comunque attivo il servizio di trasporto con biglietto unico a 2 euro per tutti i passeggeri dell’auto.