A San Cesario l’anno nuovo parte con il rendiconto di tutta l’attività amministrativa

Tra Babbo Natale e la Befana, sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza del Comune di San Cesario, presentano il consuntivo delle attività portate a compimento nel 2024, per fare gli auguri ai cittadini con tutto ciò che, con dedizione e impegno, è stato realizzato, condividendo con la comunità tutti gli obiettivi prefissati e raggiunti nell’anno appena trascorso.

“Gran parte delle energie è stata orientata al miglioramento della qualità della vita dei più piccoli e degli anziani.

Pe gli studenti abbiamo avviato la realizzazione di una mensa scolastica e la riqualificazione dell’asilo nido comunale; abbiamo pensato al benessere dei nostri giovani promuovendo la partecipazione attiva, attraverso progetti a loro dedicati.

È stata consolidata l’attenzione per la fascia di popolazione anche attraverso la tanto sollecitata riapertura, dopo 7 anni, del centro polivalente per persone anziane”, fanno sapere dall’Amministrazione comunale.

“Tra le nostre priorità continua a esserci la scuola, luogo in cui i nostri concittadini più giovani acquisiranno le competenze per costruire il futuro di noi tutti. Abbiamo provveduto all’accatastamento, agibilità ed efficientamento energetico del plesso ‘A. Manzoni’ che ospita le classi, tutti interventi che erano attesi da decenni.

Abbiamo puntato sulla messa in sicurezza delle strade del paese, con la bitumazione di numerose vie, e con la realizzazione e il ripristino dei marciapiedi, e ancora la riqualificazione dello slargo antistante la scuola media (con nuove piantumazioni, l’installazione di giochi e arredi dedicati a TUTTI), unitamente alle azioni mirate a restituire decoro al piazzale antistante la stazione ferroviaria.

È stato nostro bisogno provvedere alla cura del verde pubblico e delle periferie, per questo si è proceduto alla piantumazione di numerose specie arboree nel Quartiere Lamia, all’interno del Parco di Via Silone nel quartiere Aria Sana, e all’interno del nuovo dog park in via di completamento nella zona sportiva dove, peraltro, si avviano a compimento i lavori per il recupero funzionale del palazzetto dello sport e la realizzazione del centro polifunzionale (con campi di padel, tavoli da gioco, campetto di pallavolo e basket).

Abbiamo avuto a cuore il ricordo dei nostri cari defunti, restituendo decoro e dignità al luogo della loro sepoltura, attraverso un ripristino di spazi e arredi, sino alla realizzazione del parcheggio con pannelli fotovoltaici.

Grande attenzione è stata dedicata allo sviluppo e alla messa in sicurezza della principale arteria che collega il nostro paese alla città capoluogo: oltre alla realizzazione di tre rotatorie (delle quali una già completata in questi giorni), abbiamo approvato il Documento Strategico del Commercio e importanti progetti di insediamenti commerciali, tra cui il recupero dello stabile ex Ipergum, ridando così nuova luce al principale ingresso del paese. Inoltre, a breve inizieranno i lavori per risolvere l’atavico problema degli allagamenti in via Giovanni Paolo II, attraverso la realizzazione di un tronco di raccolta delle acque piovane.

Nell’Ambito delle politiche di Welfare abbiamo strutturato un ufficio con numerose competenze e professionalità (segretariato sociale, servizio civile, mediatore culturale, punti di facilitazione digitale) al servizio dei cittadini, proseguendo con le attività sperimentate che si sono consolidate nel tempo e lo abbiamo fatto anche lavorando a diversi progetti per una sempre viva e importante attenzione verso bambini e giovani con disabilità.

Abbiamo scelto di condividere alcuni dei risultati conseguiti con voi e per voi che siete la nostra forza propulsiva e il nostro supporto costante.

Ringraziandovi per l’affetto e per la fiducia che ci dimostrate ogni giorno, è proprio a voi che vogliamo fare gli auguri più belli: quelli di avere sempre a cuore gli affetti più cari, di avere la forza per superare i momenti difficili e di godere soprattutto di salute e di tutto ciò che il nuovo anno vorrà portare con sé”.