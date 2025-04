La Cappella rupestre del Crocifisso a Cavallino si svela dopo i lavori di restauro

Si svolgerà sabato 5 aprile 2025 alle ore 17:00 la cerimonia di inaugurazione della Cappella del Crocifisso, in località “Sediolo”, sull’omonima via Crocifisso (nei pressi della Scuola Primaria) a Cavallino (Le), nel cuore della zona archeologica della cittadina. Con essa, verrà inaugurata anche l’Edicola votiva che insiste sull’antica via che conduceva in paese.

Il restauro, durato due anni, è stato reso possibile grazie all’ammissione del bene a finanziamento nel Progetto PNRR M1.C3 – Investimento 2.2 finanziato dall’Unione Next Generation EU Codice CUP: B2782200058006, Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Ministero della Cultura, Italia Domani-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PACT Polo Arti Cultura Turismo-Regione Puglia.

La cerimonia di inaugurazione, si aprirà con i saluti del Sindaco della Città di Cavallino Bruno Ciccarese Gorgoni e vedrà gli interventi della Restauratrice, Margherita Russo e di Riccardo Russo, Progettista e Direttore dei lavori.

Seguirà la benedizione da parte del parroco di Cavallino Don Alberto Taurino. A seguire, alle 19:00, la celebrazione della santa messa nella Chiesa del Convento.

Intento del progetto è stato quello di tutelare e valorizzare la Cappella, per il suo interesse culturale storico-artistico e demoetnoantropologico. Partendo dal decespugliamento e dall’eliminazione della vegetazione infestante, l’intervento è proseguito con la pulitura del paramento lapideo e con il rifacimento del portone di accesso e della finestra della cappella. All’interno è stata effettuata la descialbatura della muratura intorno all’affresco, la pavimentazione in pietra, l’impianto elettrico e gli apparecchi illuminanti sia esterni che interni alla cappella e alla pajara adiacente.

Gli interventi sulla struttura della piccola edicola esterna hanno consentito di liberarla dalla vegetazione spontanea e dai licheni, prima di procedere con il consolidamento degli elementi modanati (cornici, parti scolpite con motivi vegetali e floreali). Infine è stata effettuata una leggerissima velatura color pietra sui paramenti murari e sulle parti modanate esterne. All’interno della nicchia, nelle pareti laterali, la pulitura meccanica ha portato alla rimozione di uno strato di cementino colorato al di sotto del quale erano presenti tracce di affresco, mentre sul Crocefisso si è operato un intervento di pulitura chimica, così da poter rimuovere i depositi superficiali ed abbassare le diverse ridipinture presenti. Nella parte superiore della voltina sono stati rimossi i depositi superficiali inorganici. L’intervento è proseguito con il consolidamento delle parti distaccate tra pellicola e intonaco e tra intonaco e substrato e con la rimozione delle stuccature di interventi precedenti. Infine, il ritocco con una mano di tempera su tutti gli affreschi all’interno dell’edicola. La messa a vista dei tagli dei blocchi calcarei che costituivano l’antica cava e la nuova piantumazione di alberi da frutta e ulivi hanno ridato all’intera area l’antico aspetto di “giardino”.