Ferie, la battaglia del sindacato: ‘I lavoratori hanno diritto a una retribuzione piena. L’Asl si adegui’

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha sancito un importante principio per i lavoratori: durante le ferie, la retribuzione deve essere piena e comprensiva di tutti gli emolumenti.

Questa decisione rappresenta una vittoria per i lavoratori, che potranno finalmente godere delle loro ferie senza preoccuparsi di una diminuzione del loro stipendio. In pratica, ciò significa che durante le ferie i lavoratori hanno diritto a ricevere non solo lo stipendio base, ma anche tutti gli altri compensi a cui hanno diritto, come i buoni pasto, le indennità di turno e così via.

Questa sentenza è in linea con la normativa europea e va a tutelare un diritto fondamentale dei lavoratori: quello al riposo.

Il sindacato Fsi-Usae Lecce, nella persona del Segretario Regionale e del Coordinatore Provinciale salentino Franco Perrone, chiede all’ amministrazione sanitaria leccese di adeguarsi immediatamente a questa nuova interpretazione della legge e di corrispondere ai lavoratori tutte le somme dovute. Il sindacato è pronto a intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i diritti dei lavoratori e invita le amministrazioni a collaborare per una risoluzione rapida ed equa della questione.