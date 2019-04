PTA di Maglie, riaperte le sale operatorie dopo la manutenzione straordinaria

Dopo la chiusura – necessaria per importanti interventi di manutenzione delle condotte aerauliche, le canalizzazioni che permettono la circolazione dell’aria negli impianti di climatizzazione e di bonifica di tutti gli ambienti – sono state riaperte le tre sale operatorie del Presidio Territoriale di Assistenza del Distretto di Maglie.

«Ci scusiamo con i cittadini per i disagi – ha spiegato il direttore del Distretto, Aldo Schiavano – ma questa breve interruzione era necessaria per assicurare la salubrità degli ambienti, favorendo interventi straordinari che prescindevano dalla manutenzione ordinaria. Grazie all’Area Tecnica e a SanitaService, che hanno fattivamente collaborato assieme al personale del Distretto, gli interventi sono stati realizzati in tempi ragionevoli e ci permetteranno di offrire un servizio migliore al territorio».

Per il momento nell’ex ospedale della cittadina sono assicurati interventi di Cataratta per 3-4 sedute settimanali e di Chirurgia Plastica, per due giorni a settimana. Attività che sarà potenziata nel corso del 2019.