A Porto Cesareo riapre il campo sportivo comunale

Venerdì 21 febbraio alle ore 16.30 festa grande a Porto Cesareo per la riapertura del campo sportivo comunale in località “Il Poggio”.

La struttura era chiusa da tempo “non aveva l’agibilità, quindi, per ragioni di sicurezza l’amministrazione ha atteso di avere tutti i pareri e dare poi l’agibilità per permettere ai ragazzi di giocare in sicurezza”, spiega il sindaco Silvia Tarantino. “Questo primo intervento è costato circa 150mila euro di fondi comunali, sono state realizzate e sistemate tribune e spalti, si è proceduto ai lavori per la rete idrica e fognaria e l’associazione che ha vinto il bando dedicato può ufficialmente iniziare l’attività senza fini di lucro”.

Sport e condivisione dunque. Ma non è tutto.

L’intera struttura è interessata da un progetto complessivo finanziato per totali 680mila euro per la rigenerazione, riqualificazione ed efficientamento energetico nel complesso, a seguito della partecipazione del Comune al bando ministeriale Sport e Periferie 2023.

Oltre agli interventi di efficientamento termico e solare che renderanno autonomo lo stadio dal punto di vista energetico, sono previsti interventi di riqualificazione e completamento dell’area sportiva polivalente annessa al campo da calcio con riqualificazione del campo da calcetto con manto in erba sintetica ed illuminazione a Led, la ristrutturazione del campo da basket e del campo da tennis e la nuova realizzazione di 2 campi da padel.

“Abbiamo investito e continueremo a farlo nello sport perché siamo consapevoli della sua valenza sociale – commenta l’assessore allo Sport, Tania Piccinno. Salute, benessere, socialità sono fondamentali non solo per le fasce più giovani. Dopo il taglio del nastro del campo, siamo pronti a guardare alla mezza maratona delle Tre Torri prevista per il 2 marzo prossimo”.

L’amministrazione comunale in collaborazione con “ASD Porto Cesareo Sporting Club” ha organizzato per il 21 febbraio un pomeriggio di sport e divertimento aperto a tutta la cittadinanza.