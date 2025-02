Dopo il lavori, a Lecce riapre il primo tratto di Viale Rossini

Buone notizie per gli automobilisti leccesi, che in questi giorni hanno dovuto fare i conti con alcuni disagi alla circolazione in una zona nevralgica del capoluogo, la circonvallazione.

Dopo alcuni giorni di lavori, infatti, riapre il primo tratto di viale Rossini. Dichiarazioni degli

“L’Amministrazione comunale risponde con i fatti, in soli otto giorni lavorativi, dal 14 al 22 febbraio, abbiamo completato importanti interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza della nostra città: rifacimento dei marciapiedi, nuovo manto stradale, piattaforma per le pensiline smart, passaggio pedonale rialzato, segnaletica orizzontale e verticale”, hanno dichiarato gli assessori ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla e Giancarlo Capoccia alla Mobilità.

“L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Assessorato alla Mobilità seguono con attenzione l’andamento dei cantieri, garantendo efficienza e rapidità nell’esecuzione degli interventi. Oggi, con soddisfazione, dopo solo otto giorni lavorativi riapriamo al traffico il tratto di Viale Rossini che collega Viale Torre del Parco con Via Merine. Un ulteriore passo avanti verso una mobilità più fluida e sicura per tutti.

A partire da lunedì – concludono – i lavori proseguiranno nel tratto che collega via Merine con via Gentile. Invitiamo cittadini e automobilisti a programmare percorsi alternativi per evitare disagi. Grazie per la collaborazione e la pazienza dimostrata: insieme rendiamo la nostra città più vivibile e moderna?.