Scuola, per il rientro ecco i Toss: gli operatori sanitari a servizio degli istituti

C’è un piano per il ritorno in sicurezza a scuola. La Regione Puglia sta lavorando al rientro degli studenti con un programma presentato nella bozza di delibera regionale discussa la scorsa settimana con i sindacati e l’associazione nazionale dei presidi. Quest’ultima molto critica sinora con le politiche restrittive messe in campo dalla giunta di Michele Emiliano.

Tra le novità più significative, l’ingresso nei plessi scolastici dei Toss, team di operatori scolastici sanitari impiegati nella prevenzione e nell’applicazione dei protocolli nei casi di contagi conclamati negli istituti. Compiti dei Toss – previsti nel numero di 355, uno ogni 1500 studenti – sono di supporto alle attività del referente covid. In particolare, gli operatori daranno un sostegno nell’attività di implementazione delle misure di protezione nelle scuole, si interesseranno del tracciamento e della identificazione dei contatti stretti nei casi confermati all’interno delle scuole – attivando in tal caso i protocolli di sicurezza – e monitoreranno l’andamento dei contagi, anche attraverso la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale.

“Ripartire in sicurezza significa anche dare serenità al personale scolastico – ha affermato l’assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco – ed è proprio per questa serenità che noi abbiamo messo in campo un Piano Salute Scuola con l’istituzione di team sanitari dedicati al mondo della scuola, con l’opportunità per gli operatori scolastici di fare degli screening periodici, più o meno come succede per gli operatori sanitari, ogni 15 giorni. E, non secondario la possibilità di vaccinarsi appena il vaccino anti Covid sarà disponibile”.