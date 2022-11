Riapre la strada pubblica di collegamento tra via Vecchia Frigole e via Dei Salesiani

“La strada che per quasi dodici anni è stata chiusa da una sbarra torna liberamente percorribile anche per le auto, per la comodità degli abitanti del quartiere e in generale dei cittadini. Non è stato facile venire a capo di questa vicenda, che abbiamo preso in carico da un bel po’, venendo incontro alle richieste di chi vive nel quartiere. con queste parole l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis, commenta la rimozione della sbarra che chiudeva al transito delle auto la strada di collegamento tra Via Vecchia Frigole e Via Dei Salesiani.

Si è trattato di un intervento che rende più agevole la circolazione veicolare e il collegamento tra le diverse attrezzature del quartiere Salesiani, reso possibile dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera avvenuta con Delibera di Giunta n° 85/2021. La strada sarà a senso unico da via Vecchia Frigole a Via dei Salesiani, come da ordinanza del dirigente del settore Mobilità e sarà attrezzata della necessaria segnaletica, attraversamenti pedonali, parcheggi a disposizione di tutti e una rotatoria per fluidificare il traffico all’intersezione con via Cosimo De Giorgi.

“L’importante è essere giunti a una soluzione che mette al primo posto l’interesse generale ad una viabilità più razionale. Su entrambi i lati di questa via, che è un prolungamento di via dei Salesiani – conclude l’Assessore – sono presenti parcheggi a disposizione di tutti e stalli riservati alle persone con disabilità, a disposizione di tutti i cittadini, residenti e no, che volessero raggiungere casa, le attività commerciali, il Campo Montefusco, le Manifatture Knos e tutti gli altri luoghi del quartiere”.