Tè con i biscotti: quando è nata questa usanza?

Il tè con i biscotti è il grande classico che abbraccia tutte le usanze del mondo. Sebbene questa tradizione venga associata all’Europa, il rito del tè è oggi un modo per spezzare il pomeriggio o farsi quattro chiacchiere in assoluta libertà.

L’associazione del gusto astringente della bevanda e il dolce di biscotti crea una vera e propria festa organizzata dalle papille gustative. Ma quando nasce questa tradizione e cosa dice la scienza in merito?

Quando nasce l’abbinamento tè con biscotti?

Il tè del pomeriggio accompagnato da qualcosa di dolce è una tradizione che attraversa continenti e secoli, senza mai andare nel dimenticatoio. Oggi ci sono molte varietà di tè da scegliere e altrettante sfiziose ricette per preparare biscotti buonissimi, così che il rito possa evolversi ed impreziosirsi a seconda dei gusti personali.

Questa tradizione ha uno stampo Occidentale, infatti in Oriente il tè si consuma solo come accompagnamento dei pasti principali per rendere omaggio alla cerimonia del tè. In alcuni Paesi non si può nemmeno pensare di inzuppare un biscotto nel tè essendo anti galateo: ma cosa c’è di meglio di questa usanza in compagnia, durante un pomeriggio di relax?

Secondo gli scritti e la storia, questo accoppiamento nasce nel 1800. Si racconta che la Duchessa Anne di Bradford soffrisse di debolezza, per questo nel pomeriggio era solita chiedere un piccolo pasto leggero per accompagnare il classico tè delle cinque. Non potendo attendere sino all’ora di cena, i suoi domestici accompagnavano il tè caldo con dei biscottini diversi ogni giorno: questa necessità della Duchessa si è trasformata presto in un rito nobiliare attraversando gli anni fino ad oggi.

Non solo merenda ma anche colazione, con questa accoppiata che vince sempre perché versatile a seconda dei propri gusti personali. È una tradizione classica inglese? In parte, ma oggi una tazza di tè fumante con un vassoio di biscotti è una proposta che sale da tè e bar mettono sul menù riscontrando il dovuto successo.

In pochi sanno che il biscotto sia considerato il cibo del buonumore, grazie alle sue note aromatiche diverse e quel profumo ricco di tradizione. Inoltre, la dolcezza si sposa perfettamente con le note della bevanda, anche quando viene immerso al suo interno.

Tè e Biscotti, cosa dice la scienza?

Accompagnare o inzuppare i biscotti nel tè è oramai un must dell’orario di merenda o di un momento di relax. Inoltre se il tè è bevuto naturalmente, il biscotto potrà esaltare i suoi sapori e renderlo ancora più buono.

Ma la scienza cosa dice a riguardo? All’Università di Nottingham è stato svolto uno studio specifico. Questo ha dimostrato che bagnare i biscotti dentro il tè ne migliora addirittura il gusto.

Nel Regno Unito il consumo dei biscotti giornaliero supera i dati degli altri Paesi vicini in Europa. L’autore dello studio è lo scienziato Ian Fisk ed è stato chiamato alla BBC per parlare della sua teoria avvalendosi della conduttrice: la stessa ha confermato che tutti gli aromi del tè in associazione con i biscotti sono risultati essere migliori se mangiati insieme. Una bellissima scoperta per continuare con questa tradizione.