Concluso il “Festival del Cinema Europeo”, tutti i riconoscimenti della XXV edizione

Si è conclusa con successo la XXV edizione del Festival del Cinema Europeo diretto da Alberto La Monica. Tra i tanti ospiti presenti che hanno accompagnato i film e dialogato con il pubblico: Ken Loach, Giovanna Mezzogiorno, Luciana Castellina, Luca Verdone, Silvia Verdone, Brando De Sica, Fabio Traversa, Alain Smith, Edgar San Juan, Yasemin Samdereli, Laura Delli Colli…

Numerose le anteprime e gli eventi speciali con pellicole provenienti da tutta Europa. Quest’anno il Festival ha voluto ricordare Tyrone Power con la presentazione di La fiera delle illusioni (Nightmare Alley, 1947) di Edmound Goulding, nel quale il divo hollywoodiano offre quella che la critica considera la migliore interpretazione da attore. Alla presentazione: i figli Romina e Tyrone jr ed i nipoti Yari e Cristel Carrisi in un incontro moderato da Maurizio Di Rienzo

Per il Concorso di lungometraggi europei “Ulivo d’Oro”, la giuria, presieduta da Luciana Castellina e composta da Pascal Diot, Francesco Ranieri Martinotti, Hanna Slak, Heather Stewart, precisa che “con l’assegnazione dei premi le giurie comunicano con il pubblico. Non sempre le motivazioni che vengono attuate dalle giurie sono immediatamente comprensibili. Più che un giudizio oggettivo, noi vogliano comunicare con il pubblico e chiedergli di riflettere assieme a noi”.

I riconoscimenti

Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano al Miglior Film a Three Days of Fish di Peter Hoogendoorn (Paesi Bassi, Belgio, 2024).

Premio Speciale della Giuria a Breathing Underwater di Eric Lamhène (Lussemburgo, Belgio, 2024).

Premio per la Migliore Fotografia al film Wishbone di Penny Panayotopoulou (Grecia, 2024).

Premio per la Migliore Sceneggiatura a Drowning Dry di Laurynas Bareiša (Lituania, Lettonia, 2024).

Il Premio del Pubblico, assegnato dagli spettatori al termine delle proiezioni alla Multisala Massimo, va a Jim’s Story di Arnaud e Jean-Marie Larrieu.

Premio SNGCI miglior attrice/attore Europeo assegnato dalla Giuria del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, presieduta da Laura Delli Colli, va a Paulius Markevičius per il film Drowning Dry di Laurynas Bareiša (Lituania, Lettonia, 2024).

Premio Fipresci (Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica), attribuito dalla giuria composta da Janet Baris, Eusebio Ciccotti e Michael Ranze, va a Three Days of Fish di Peter Hoogendoorn c

Premio SNCCI assegnato dalla Giuria composta da Alberto Tristano, Frederic Pascali, Francesco Maggiore, va a Jim’s Story di Arnaud e Jean-Marie Larrieu

Premio Cineuropa assegnato dal direttore Valerio Caruso va a Breathing Underwater di Eric Lamhène.

Per la sezione Puglia Show, la giuria, presieduta da Cosimo Santoro e composta da Davide Magnisi e Vito Palmieri, ha assegnato il Premio CNC – Centro Nazionale del Cortometraggio ed il Premio Augustus Color come Miglior corto a Note to Self di Maria Gorgoglione

Menzione speciale a I, Lina di Luana Fanelli “per la freschezza narrativa e la cura registica nel raccontare una storia di provincia, che segna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta di due giovani ragazze, efficacemente interpretate dalle attrici protagoniste”.

Il Premio Rai Cinema Channel decretato dalla giuria composta da Maria Federica Lo Jacono e Manuela Rima di 3.000 euro a Eclissi di Terra di Federico Emilio Cornacchia (2024).

Il Premio Mario Verdone, assegnato dalla giuria composta dai fratelli Carlo, Luca e Silvia Verdone va a Gloria! di Margherita Vicario

Riconoscimento Speciale del Premio Mario Verdone a Brando De Sica per Mimì – Il principe delle tenebre.

Il Premio Unisalento, assegnato dalla giuria del DAMS composta da Stefania Bocco, Giacomo Bove, Viola Calignano, Teresa De Simone, Andrea DiLorenzo, Alessio Elia, Roselena Forleo, Gaia Galasso, Alexia Ganci, Melissa Gjini, ClaudioPasquale Giaconella, Enrico Greco, Carmen Matichecchia, Edoardo Presicce, Melissa Rizzo, PietroStrusi, Iris Talema, Alessia Trani, Antonio Vetrano, Nicole Vetrano, va a Il cielo è perso di Fabrizio Fusco

Premio Emidio Greco, arrivato alla XII edizione, selezionato da Lia Furxhi (Direttrice Centro Nazionale del Cortometraggio) e Alberto La Monica (Direttore Festival del Cinema Europeo), la Giuria dalla Famiglia Greco, va a Miranda’s Mind di Maddalena Crespi

Il Premio Rotary Club Lecce, scelto tra tutti i film presentati al Festival, va a Arte vs Guerra- Bansky e C215 a Borodyanka, Ucraina di Michele Pinto. La motivazione: “Il regista racconta la violenza della guerra in Ucraina attraverso gli occhi dei restauratori impegnati a recuperare dei murales. Un lavoro che dimostra come l’arte e la bellezza possano coltivare la speranza. Valori in linea con lo spirito rotariano impegnato a trasformare il mondo secondo una visione più equa, più dolce, più compassionevole, più umana”.

Anche quest’anno la Sezione Cinema&Realtà gode della “Menzione speciale CinecittàNews”, a cura della redazione di CinecittaNews – testata quotidiana online di Cinecittà che si dedica al giornalismo cinematografico sotto l’ala della Direzione Comunicazione, che ha scelto di premiare L’ulivo e il baobab di Serena Porta.

(Ph Marco Perulli)