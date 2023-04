Al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Galatina il riconoscimento “Presidio di pace e gentilezza”

“Si impara dalla vita e con la vita” e il personale medico e paramedico del Reparto di Pediatria dell’ospedale di Galatina rispecchia in modo egregio questo motto, sapendo declinare la gentilezza, l’umanità e la competenza nella più alta forma di amore possibile”.

Con queste motivazioni nella giornata di oggi, presso il presidio ospedaliero di Galatina, sarà conferito il riconoscimento di “Presidio di pace e gentilezza” al reparto di Pediatria del nosocomio salentino.

L’iniziativa a opera dell’Associazione Culturale “Cor et Amor” costituita il 22 settembre 2014.

L’Ambasciatore Nazionale dei Costruttori di Gentilezza Anna Franca Stefanelli, ha comunicato al direttore dell’ospedale, Giuseppe De Maria, che “il Reparto di Pediatria è stato scelto come presidio di pace e gentilezza” e a ricevere il riconoscimento sarà il Direttore facente funzione della Divisione pediatrica Pietro Falli.

A De Maria verrà consegnata “La Chiave che noi Costruttori doniamo come simbolo pregno di senso e valore, simbolo della capacità di aprirsi ad azioni coscienti e responsabili, ma soprattutto simbolo della smisurata consapevolezza di trattare in modo rispettoso quanto li circonda”, ha affermato Stefanelli.

Sullo sfondo, del lavoro quotidiano silenzioso, lo stimolo dell’essere prima di tutto “persone” che accompagnano i piccoli pazienti al superamento delle difficoltà e che sostengono pazientemente i genitori, come avrebbe fatto la mano amorosa di una madre, non può che essere una valida motivazione per rendere significativa la scelta dell’associazione.