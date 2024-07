Nardò brilla tra le Spighe Verdi 2024, un’oasi di sostenibilità nel Salento

La Puglia continua a distinguersi per la sua attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Tra i comuni virtuosi che hanno ottenuto il riconoscimento delle Spighe Verdi 2024, spicca Nardò, l’unica città della provincia di Lecce a fregiarsi di questo prestigioso titolo.

Il riconoscimento, assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education), premia i comuni che adottano strategie di gestione del territorio attente all’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini. Nardò si è distinta per una serie di iniziative che spaziano dall’agricoltura sostenibile alla valorizzazione del patrimonio naturale, passando per la promozione del turismo responsabile.

Il sindaco Pippi Mellone ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione con le aziende agricole e i cittadini. Il consigliere delegato all’Agricoltura, Pierpaolo Giuri, ha evidenziato come la Spiga Verde sia un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio rurale del territorio e il frutto di un lavoro di squadra.

Tra gli indicatori che hanno portato Nardò a ottenere le Spighe Verdi, troviamo Agricoltura sostenibile: presenza di produzioni agricole tipiche, innovazione e sostenibilità nel settore primario. Turismo responsabile: offerta turistica di qualità, valorizzazione delle aree naturalistiche e promozione di attività come trekking e cicloturismo. Gestione dei rifiuti: elevata percentuale di raccolta differenziata e attenzione alla riduzione degli sprechi. Qualità della vita: riqualificazione degli spazi pubblici, accessibilità per tutti e attenzione all’efficientamento energetico.

Nardò rappresenta un esempio virtuoso, dimostrando che è possibile conciliare sviluppo economico e tutela dell’ambiente. Il riconoscimento delle Spighe Verdi è uno stimolo a proseguire su questa strada, investendo ulteriormente nella sostenibilità e nella valorizzazione del territorio.