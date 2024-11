Riconsegnata al Comune la zona demaniale marittima della Darsena di San Cataldo

Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 novembre, presso la Capitaneria di porto di Gallipoli, è stata formalizzata la riconsegna della zona demaniale marittima sita all’interno della Darsena di San Cataldo al Comune di Lecce.

Alla presenza del capo sezione demanio e contenzioso, Sottotenente di Vascello Marco Mazzarella, gli assessori Gianpaolo Scorrano e Roberto Giordano Anguilla hanno firmato il verbale di rilascio.

Si tratta dell’ultimo atto ufficiale grazie a cui l’Amministrazione Comunale potrà procedere con l’affidamento della gestione dell’area alla società vincitrice del Bando, ovvero Salento Navigando.

“Oggi si mette il punto definitivo a questa lunga vicenda. È doveroso ringraziare tutto il personale che ha lavorato senza sosta, anche in periodo estivo, per il raggiungimento di un traguardo strategico per lo sviluppo futuro della nostra città”, affermano Giordano Anguilla e Scorrano.

“In ultimo, ma non come importanza, è Doveroso rivolgere un pensiero a quanti in questi anni hanno sofferto per la chiusura della darsena. Ricordiamo il pescatore Franchino de Mola e chi con lui ha patito senza mai demordere. Da adesso inizia una nuova storia per Lecce”