Il Comune le revoca il permesso di occupare il suolo pubblico, il Tar accoglie il suo ricorso per riottenerlo

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, nella persona del Presidente Enrico D’Arpe e del Giudice estensore Maria Luisa Rotondano, ha accolto in via cautelare il ricorso presentato da una commerciante di Soleto che si era vista revocare, senza comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e senza alcuna ragione di urgenza qualificata, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors, mediante l’allestimento di tavolini e sedie, in adiacenza alla propria pizzeria “Angolo della Pizza”.

La ricorrente, rappresentata dall’Avvocato Ilenia Antonaci, si è vista revocare la concessione in oggetto nell’ottobre del 2019 nel giro di 48 ore con una motivazione generica e laconica secondo la quale “vi fossero state numerose lamentele circa la difficoltà di circolazione stradale nel centro storico e in particolare in via Rua Catalana e via P. Amedeo”.

I giudici di “Via Rubichi, dando ragione alla titolare dell’esercizio di ristorazione, ha sospeso in via cautelare il provvedimento di revoca, anche perché il Comune di Soleto, nel caso di specie, ha omesso di garantire il contraddittorio alla destinataria dello stesso provvedimento, che si vedeva pregiudicata nei propri diritti ed interessi, rinviando la trattazione del merito al 22.12.2020.

Nel processo il Comune di Soleto era difeso dall’avvocato Vincenzo Mele.