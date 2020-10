Gallipoli, lavori di riqualificazione delle strade comunali. Minerva annuncia: “Cambiamo la città”

Continuano le azioni di intervento e manutenzione delle strade di Gallipoli: dopo aver completato i primi lotti nei mesi scorsi, l’Amministrazione Comunale punta al rifacimento di nuove strade della città.

“Cambiamo la città: è questo l’obiettivo che quattro anni fa ci siamo posti e che ora stiamo portando a termine. – commenta il Sindaco Stefano Minerva. Quella del rifacimento delle strade è stata una promessa che ho fatto ai miei concittadini e che intendo portare avanti: riqualificare la città è un aspetto fondamentale e oltre alla questione strade, a breve partiranno anche altri cantieri tanto attesi. Sostituiamo le parole ai fatti: lasciamo agli altri il tempo della retorica, noi passiamo alle azioni”.

“Continuano i lavori di riqualificazione delle strade comunali. Dopo le 29 strade portate a termine nel luglio 2019, dopo i lavori in altri punti importanti della città avviati nel maggio scorso, siamo di nuovo pronti a portare avanti questo macro progetto di riqualificazione della città. – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Biagio Palumbo. “Abbiamo aperto i cantieri in tante zone di Gallipoli per anni dimenticate ed ora abbiamo in mano l’elenco delle future strade in cui si interverrà ex novo sul manto stradale. Partirà nei prossimi giorni la gara di affidamento dei lavori e avvieremo subito i cantieri. Ci tengo a precisare solo un aspetto: 64. Si tratta di un numero che i gallipolini dovranno ricordare perché con l’aggiunta delle nuove vie, il totale delle strade riqualificate dall’Amministrazione Minerva sarà pari a 64. Un risultato importante e, soprattutto, tangibile, un numero che non sarà statico, ma destinato ad aumentare. Questo vuol dire che si tratta di un lavoro che non finirà ma verrà ampliato sempre di più. Un atto d’amore per la città: non a caso si interverrà ancora sulla strada d’ingresso di Gallipoli e sul nostro Lungomare Galileo Galilei.”

Le strade che saranno interessate dal rifacimento del manto stradale sono: via Pedone, via Giudecca, via Genuino, via Costa, via Ampalea, via Castromediano, via Mazzini, via Chiaiese, via Specolizzi, via Urso, via Minniti, via Stevens, viale Bovio (entrambi i lati), via Franco, Lungomare Galileo Galilei, via Genova, via Crotone, via Unità d’Italia, via Galatina, via Nardò, via Livorno, via Lecce, via De Giorgi, via De Angelis, via Deledda, prolungamento di via Agrigento.