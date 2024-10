A Gallipoli rilasciati tre esemplari di tartaruga Caretta Caretta

Sono state rilasciate al largo del porto di Gallipoli le tartarughe marine caretta caretta che erano state recuperate nei mesi scorsi e prese in carico dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera.

La più piccola è stata recuperata mesi fa sulle spiagge salentine quando pesava solo 80g e fatta crescere all’interno del centro. La seconda, di circa 35 kg, era stata ritrovata da un pescatore all’interno di una rete da posta derivante. La terza, di circa 50 kg, era stata trovata in mare in difficoltà a causa della plastica che aveva ingerito.

Il personale del centro, dopo aver prestato per mesi le opportune terapie clinico-veterinarie al fine di consentirgli di essere in grado di poter procacciare il cibo autonomamente, nella tarda mattinata di ieri con il supporto della Capitaneria di porto della “Città Bella” ha provveduto alla reintroduzione in mare degli esemplari.

Al trasporto e all’assistenza hanno contribuito i militari della Guardia Costiera con la motovedetta CP261. Presenti a bordo, anche la consigliera del Comune di Gallipoli Nicoletti e il Comandante della Capitaneria di Porto Capitano di Vascello Francesco Perrotti, che ha ribadito l’impegno del Corpo in tema ambientale anche tramite l’attività di sensibilizzazione svolta con il Centro negli Istituti scolastici salentini e il rilascio di questi esemplari di tartarughe.