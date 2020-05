Mense scolastiche, a Nardò si potrà chiedere il rimborso o il trasferimento del credito

I primi a dover fare i conti con l’emergenza coronavirus, nei primi giorni di marzo, sono stati gli istituti scolastici che, da un giorno all’altro, per evitare che si propagassero contagi, sono stati chiusi.

L’Esecutivo, poi, di provvedimento in provvedimento, per i primi tempi ha rimandato la riapertura, per poi alzare bandiera bianca e, tranne per le quinte classi delle scuole secondarie nelle quali gli studenti dovranno affrontare gli esami di maturità, dichiarare chiuso l’anno scolastico.

La chiusura anticipata dell’anno scolastico 2019/2020 a causa dell’emergenza sanitaria, quindi, ha inevitabilmente interrotto anche il servizio mensa negli istituti di scuola dell’infanzia e nelle classi a tempo prolungato di scuola primaria e per questo che ha Nardò, sarà possibile chiedere il rimborso o il trasferimento del credito per coloro che hanno già saldato le prestazioni.

Le modalità

L’assessore all’Istruzione del comune neretino Bernaddetta Marini ha reso noto che a beneficio delle famiglie che utilizzano l’app Spazio Scuola per la gestione del servizio, che l’eventuale credito residuo sull’account di ogni studente non andrà perduto ed è utilizzabile anche per il prossimo anno scolastico.

Gli studenti che, viceversa, nell’anno 2020/2021 non usufruiranno del servizio mensa (per disdetta o fine ciclo), potranno chiedere il rimborso del credito o in alternativa il trasferimento dello stesso presso codice PAN associato a un altro studente (è il caso, ad esempio, di chi ha un fratello che usufruirà del servizio) compilando i moduli di richiesta.

Dove scaricare i moduli

I modelli sono disponibili sul sito web del Comune di Nardò collegandosi a questo link e devono essere inviati (insieme agli allegati richiesti) agli indirizzi di posta elettronica gregorio.marra@comune.nardo.le.it e antonio.carafa@comune.nardo.le.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 0833 838426/7.