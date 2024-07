Rinnovo del contratto, giovedì 18 luglio sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale per Autoferrotranvieri Internavigatori (i lavoratori che assicurano la mobilità nel trasporto pubblico locale) è in stallo a causa dell’atteggiamento delle associazioni datoriali Asstra, Agens ed Anav, che hanno chiuso al confronto con le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro e Faisa Cisal.

Sciopero di 4 ore giovedì 18 luglio – Per questo motivo, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore per giovedì 18 luglio, che coinvolgerà:

Personale di esercizio (conducenti, trazione, scorta, operatori d’esercizio, verificatori T.V., addetti esercizio, sale operative, stazioni, assistenza alla clientela, informazione al pubblico, ecc) dalle ore 19.30 alle ore 23.30

Personale impianti fissi (amministrativi, depositi, officina, manutenzione, ecc.) ultime 2 ore del turno.

Le motivazioni dello sciopero – Le ragioni della protesta sono chiare: le associazioni datoriali non hanno mostrato alcuna disponibilità a discutere le legittime rivendicazioni dei lavoratori, che riguardano:

Incremento salariale: adeguamento delle retribuzioni al costo della vita;

adeguamento delle retribuzioni al costo della vita; Miglioramento normativo: conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; Sicurezza sul lavoro: contrasto alle aggressioni ai lavoratori;

contrasto alle aggressioni ai lavoratori; Carenza di organico;

Deterioramento delle condizioni lavorative.

Le proposte sindacali respinte – I sindacati avevano proposto soluzioni concrete per affrontare queste criticità, in linea con gli obiettivi del Pnrr per il trasporto pubblico locale. Purtroppo, le associazioni datoriali hanno preferito trincerarsi su posizioni obsolete, volte unicamente ad aumentare la produttività a discapito dei diritti dei lavoratori.

Sciopero per il futuro del TPL – Lo sciopero del 18 luglio è quindi un atto necessario per tutelare i lavoratori e per spingere le associazioni datoriali a un confronto serio e costruttivo. Il futuro del trasporto pubblico locale passa da condizioni di lavoro dignitose e da un servizio efficiente per i cittadini.

Servizi minimi garantiti – Durante lo sciopero saranno comunque garantite le fasce di garanzia e i servizi minimi indispensabili.