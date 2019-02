La sosta tariffaria agevolata scade, per i residenti arriva il momento del rinnovo

Arriva il promemoria per tutti i residenti che hanno usufruito dell’agevolazione di permesso gratuito nelle aree tariffate. SGM, società che gestisce i trasporti e i parcheggi nel comune di Lecce, ricorda che a partire dall’11 febbraio i cittadini che non hanno chiesto il rinnovo dell’agevolazione per residenti rischiano di incappare in contravvenzioni. La domanda può essere presentata telematicamente o presso il City Terminal di Viale Porta d’Europa.

Come presentare richiesta domanda di rinnovo

Per rinnovare l’agevolazione anche per il 2019, i cittadini residenti interessati potranno connettersi al sito www.sgmlecce.it. Il percorso da seguire sul sito è semplice. Nella barra in alto l’utente dovrà cliccare su “Servizi”, per poi spostarsi nella colonna a sinistra. Bisognerà, poi, scorrere fino a “Sosta tariffaria” e individuare “Agevolazioni per i residenti”. A questo punto, un click su “Domanda online agevolazioni residenti” farà aprire la finestra contente il modulo online da compilare. Una mail di conferma sarà inviata al termine della procedura,.

Come presentare domanda cartacea

Per presentare domanda cartacea bisognerà, invece, recarsi presso City Terminal di Viale Porta d’Europa con il modulo cartaceo che si potrà scaricare sempre dal sito. Il percorso da seguire è lo stesso fino a “Agevolazioni per i residenti”. Cliccando su questa voce, si apriranno tutte le indicazioni per scaricare gli appositi moduli. In alternativa si può richiedere il modulo direttamente al City Terminal.

I vecchi adesivi esposti sul parabrezza devono essere tenuti, sostituendo soltanto il bollino dell’anno precedente con quello di convalida dell’anno in corso.